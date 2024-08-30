Perbedaan Mpox dan Cacar Air, Lengkap dengan Penyebab, Gejala, hingga Penularannya

Mpox dan cacar air sering dianggap sama karena gejalanya yang mirip, terutama munculnya ruam di kulit. Namun, kedua penyakit ini berbeda dalam hal penyebab, gejala, dan cara penularannya. Penting untuk memahami perbedaannya agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat.

Seperti diketahui Mpox adalah nama lain dari monkey pox atau cacar monyet. Dunia internasional sudah mengubah istilah monkey pox menjadi Mpox karena kasus-kasus ini tidak selalu berhubungan dengan monyet.

Lantas apa sajakah perbedaan antara dua penyakit ini? Merangkum dari laman resmi Kemenkes, Jumat (30/8/2024) berikut ulasannya!

Penyebab

Mpox disebabkan oleh Monkeypox virus, yang termasuk dalam genus Orthopoxvirus, satu keluarga dengan virus penyebab cacar (smallpox).

Cacar air disebabkan oleh Varicella-zoster virus (VZV), virus yang juga dapat menyebabkan herpes zoster (cacar ular) di kemudian hari.

Apakah Paparan Cacar Air di Masa Lalu Bisa Melindungi dari Mpox?

Berdasarkan rangkuman dari laman resmi Kemenkes paparan cacar air di masa lalu tidak melindungi dari Mpox, karena kedua penyakit ini disebabkan oleh virus yang berbeda. Meski keduanya menimbulkan ruam, sistem kekebalan tubuh yang telah melawan Varicella tidak memberikan perlindungan terhadap Mpox.

Gejala Utama

Mpox: Gejala awal termasuk demam, sakit kepala, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Ruam muncul setelah demam, biasanya di wajah, tangan, kaki, dan alat kelamin, serta terasa lebih dalam dan menyakitkan.

Cacar air: Gejala awal termasuk demam ringan dan rasa tidak enak badan. Ruam dimulai di dada, punggung, dan wajah, lalu menyebar ke seluruh tubuh, berbentuk bintik merah kecil yang berubah menjadi vesikel berisi cairan.

Cara Penularan

Mpox: Ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh atau luka, serta droplet pernapasan.

Cacar air: Menular melalui udara saat penderita batuk atau bersin, atau melalui kontak dengan cairan dari ruam.