Penderita Covid-19, Long Covid, dan HIV Lebih Rentan Terinfeksi Mpox, Ini Penjelasan Lengkapnya

MPOX adalah nama lain dari monkeypox atau cacar monyet. Dunia internasional sudah mengubah istilah monkeypox menjadi Mpox karena kasus-kasus ini tidak selalu berhubungan dengan monyet.

Melalui perubahan nama ini, pemahaman tentang Mpox menjadi lebih luas. Tak heran jika menimbulkan kekhawatiran mengenai bagaimana infeksi ini dapat berinteraksi dengan virus lain seperti Covid-19 atau long Covid dan HIV.

Seperti diketahui, pada masa pandemi, banyak orang yang khawatir tentang dampak ganda dari infeksi virus. Pertanyaannya, apakah risiko tertular Mpox atau mengalami gejala yang lebih berat akan meningkat jika seseorang sudah terinfeksi Covid-19 atau sedang menderita long Covid?

Bagaimana dengan risiko bagi mereka yang hidup dengan HIV?





Merangkum dari laman resmi Kemenkes, Jumat (30/8/2024) penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesehatan tertentu, seperti imunitas yang lemah, dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi virus lain, termasuk Mpox.

Risiko Mpox pada Penderita HIV

Bagi mereka yang hidup dengan HIV, terutama tanpa pengobatan, risiko tertular Mpox lebih tinggi. HIV yang tidak diobati dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi seperti Mpox. Ada bukti bahwa orang dengan sistem imun yang lemah lebih mungkin mengalami gejala Mpox yang lebih berat, bahkan berisiko meninggal.

Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak ini sepenuhnya. Bagi mereka yang memiliki banyak pasangan seksual, penting untuk mengurangi risiko tertular Mpox dengan menghindari kontak dengan siapa pun yang bergejala.

Risiko Mpox pada Penderita Covid-19 dan Long Covid

Bagi mereka yang pernah terinfeksi Covid-19 atau mengalami long Covid, risikonya masih belum jelas. WHO belum bisa memastikan apakah infeksi Covid-19 atau long Covid membuat seseorang lebih rentan terhadap Mpox. Penelitian lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengetahui dampaknya.