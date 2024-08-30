Mengenal 4 Jenis Rasa Lapar dalam Pola Makan Intuitif

POLA makan intuitif merupakan pendekatan yang mendorong diri seseorang untuk mengikuti isyarat tubuh dalam hal rasa lapar dan kenyang.

Filosofi ini menekankan pentingnya mendengarkan tubuh dan menghindari pola diet yang kaku. Sohee Carpenter, pelatih kebugaran professional, menjelaskan ada empat jenis rasa lapar yang umumnya kita alami.

Memahami dan menghargai masing-masing jenis rasa lapar ini adalah langkah penting menuju hubungan yang lebih sehat dengan makanan dan tubuh Anda. Simak paparannya, seperti dikutip dari Food NDTV, Minggu (1/9/2024)

1. Kelaparan fisik: Merupakan jenis rasa lapar yang paling umum, yang muncul ketika tubuh membutuhkan energi dari makanan. Ini adalah sinyal biologis yang bisa dirasakan sebagai suara keroncongan di perut atau mungkin ketika Anda merasa rewel dan kehabisan energi.

Carpenter, menekankan pentingnya menghormati rasa lapar fisik ini dan makan tanpa menekannya.