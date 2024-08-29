2 Zodiak Ini Tak Suka Tidur Cepat, Hobi Banget Begadang!

BAGI sebagian orang, bangun pagi dan menikmati awal hari yang cerah adalah suatu keharusan. Makanya, lebih suka tidur di awal waktu.



Namun ada juga mereka yang lebih memilih untuk menikmati ketenangan malam dan asyik begadang hingga larut malam. Menariknya, preferensi ini sedikit banyak mungkin dipengaruhi oleh zodiak loh! Apa saja zodiak yang tak suka tidur cepat? Dilansir dari Bustle, Minggu (1/9/2024) berikut paparan singkatnya.

Sagitarius : Para Sagitarius yang penuh gairah dan gemar berpesta sering kali memiliki energi yang tampaknya tak terbatas. Tipe jiwa-jiwa yang penuh semangat, bebas dan riang. Mereka sangat menikmati petualangan dan perayaan, sering kali memprioritaskan bersenang-senang daripada tidur lebih awal. Tidak jarang bagi Sagitarius untuk begadang hingga larut malam, menikmati perbincangan mendalam atau merayakan hidup. Pisces: Di sisi lain, Pisces yang sensitif dan suka melamun mungkin adalah zodiak yang paling menyukai tidur. Meskipun demikian, mereka sering kali lebih memilih begadang dan menikmati kesunyian malam. Para Pisces merasa lebih kreatif di malam hari. Mereka menikmati ketenangan yang diberikan oleh langit malam dan merasa lebih mampu memproses perasaan mereka pada jam-jam yang lebih tenang.

(Rizky Pradita Ananda)