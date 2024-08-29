3 Zodiak Sulit Akrab dengan Pasangan Teman

MEMPERKENALKAN pasangan baru Anda kepada teman-teman adalah langkah besar dalam hubungan.

Namun, hal ini sering kali menimbulkan kegelisahan, terutama jika salah satu teman Anda sulit menerima kehadiran orang baru. Ternyata, ada beberapa zodiak yang cenderung lebih skeptis dan sulit menerima pasangan baru dalam lingkaran pertemanan mereka. Mengutip Bustle, Minggu (1/9/2024) ini dia ulasannya.

1. Virgo: Virgo cenderung praktis dan analitis, bisa sangat kritis terhadap pasangan baru Anda, bahkan jika pasanganmu hanya membuat kesalahan kecil atau melontarkan lelucon yang tidak tepat. Si Virgo tidak akan ragu untuk memberikan saran yang mungkin terdengar keras, seperti menyarankan Anda untuk mengakhiri hubungan jika mereka merasa pasangan Anda tidak memenuhi standar mereka.

Loyalitas mereka kepada Anda adalah prioritas utama, sehingga mereka akan selalu waspada terhadap siapa pun yang masuk ke dalam hidupmu.