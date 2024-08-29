Wanita Ini Klaim Putrinya Hamil Usai Kenakan Pakaian Dalam yang Dibeli Online, Kok Bisa?

SALAH satu perusahaan asal Tiongkok baru-baru ini menerbitkan serangkaian pesan antara layanan pelanggan dengan seorang wanita. Wanita itu mengklaim putrinya hamil setelah memakai pakaian dalam yang dibeli dari perusahaan tersebut.

Perusahaan yang memilih tidak disebutkan namanya mempublikasikan tuduhan dari seorang pelanggan sebagai peringatan tentang dampak negatif klaim semacam itu terhadap bisnis. Wanita tersebut mengaku membeli pakaian dalam dari perusahaan itu melalui Taobao, salah satu platform ritel online terbesar di Tiongkok.

Dia menghubungi layanan pelanggan dengan keluhan bahwa putrinya hamil setelah memakai sepasang pakaian dalam baru dari perusahaan tersebut. Meskipun staf berusaha meyakinkan wanita tersebut bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, wanita itu tetap bersikeras bahwa itulah satu-satunya cara putrinya bisa hamil.

Merangkum dari odditycentral pada Kamis (29/8/2024), wanita itu meminta penjelasan lebih lanjut, sementara staf layanan pelanggan terus berusaha menjelaskan bahwa kehamilan tidak mungkin disebabkan oleh pakaian dalam. Namun, upaya mereka tidak berhasil meyakinkan wanita tersebut.

Semua upaya untuk meyakinkan wanita itu bahwa teorinya secara fisiologis tidak berhasil, sehingga pada akhirnya layanan pelanggan memberitahunya bahwa staf pabrik mereka semuanya adalah perempuan. Sementara atasan mereka telah menjalani vasektomi, jadi kehamilan putrinya tidak ada hubungannya dengan perusahaan.

"Putri saya hamil setelah memakai pakaian dalam dari perusahaan Anda," tulis wanita tersebut di sebuah papan pesan pribadi.

"Pakaian dalam tidak dapat digunakan sebagai sarana penularan kehamilan,” ujar salah satu staf perusahaan.

Khawatir wanita tersebut akan menyebarkan versi ceritanya sendiri, perusahaan memutuskan untuk mempublikasikan pesan-pesan antara dia dan layanan pelanggan di media sosial. Langkah ini diambil agar publik dapat melihat betapa tidak masuk akalnya klaim tersebut.

Tidak lama setelah itu, unggahan tersebut menjadi viral, menarik banyak komentar dan teori lucu mengenai bagaimana putri wanita itu bisa hamil.

Beberapa orang berpendapat bahwa gadis itu mungkin berpura-pura tidak tahu untuk menghindari kemarahan ibunya, sementara yang lain mengemukakan teori yang lebih liar, seperti kehamilan yang terjadi setelah berenang di kolam renang umum.