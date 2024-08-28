HighTea with HighEnd Rayakan HUT ke-79 RI di Hunian Mewah nan Asri

HIGHTEA with HighEnd merayakan HUT ke-79 RI dengan serangkaian acara bertajuk "Glamorous Independence" yang memanjakan para wanita dengan konsep memukau, memadukan gaya hidup, fashion, dan hunian mewah nan asri di Garden Residence at Emeralda Golf, Depok, Jawa Barat.

Sejak datang ke tempat acara, para tamu disambut dengan suguhan canapés dan minuman dari Royal Tulip Gunung Geulis serta BBQ istimewa oleh Grill Me Jakarta. Selain itu, pada tamu juga dimanjakan dengan perawatan hand massage dari Dalton Marine Cosmetic.

Acara semakin semarak dengan penampilan trunk show yang menampilkan koleksi spesial dari desainer Agnes Linggar Budhisurya. Pertunjukan ini memperlihatkan sepuluh muse cantik yang memamerkan desain-desain anggun dari Agnes. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di Rumah Contoh Type A yang terletak di Garden Residence at Emeralda Golf.

Dokter Widya Rahayu Arini Putri yang turut menghadiri acara ini begitu terkesima melihat hunian yang nyaman nan asri di kawasan ini.

Sebagai seorang dokter estetika anti-aging sekaligus Founder & CEO WP Aesthetic Clinic, Dokter Widya mengaku selalu mengedepankan ruangan dengan konsep yang asri baik di rumah maupun kliniknya karena dapat mempengaruhi suasana hati agar lebih nyaman.

"Aku suka banget desain furniture, di klinik itu ruangan konsultasi aku konsepnya back to nature dan itu ternyata mempengaruhi spirit dan mood kita," ujar Dokter Widya di Garden Residence at Emeralda Golf, Depok, Jawa Barat, Rabu (28/8/2024).