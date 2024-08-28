Potret Cantik Tyna Dwi Jayanti yang Go Public dengan Adik Ipar Ayu Dewi

SETELAH resmi bercerai dari Kenang Mirdad pada 2022, kini Tyna Dwi Jayanti nampak mengunggah foto bersama sang kekasih. Tyna pun membagikan potret-potretnya berada di pesawat Suite Class dalam perjalanan ke Italia.

Diketahui, kekasih Tyna adalah Rama Datau, kakak Regi Datau sekaligus kakak ipar Ayu Dewi. Tyna Dwi Jayanti sendiri merupakan beauty influencer yang kerap menatik perhatian publik. Tak hanya parasnya yang cantik, Tyna juga kerap memamerkan gaya Outfit of The Day (OOTD) di media sosial pribadinya.

Salah satunya adalah Tyna menunjukkan padu padan outfit kantor dengan busana nuansa earth tone. Penampilannya terlihat stylish dengan gaya formal. Berikut ulasannya dari Instagram @tynadwijayanti.

Pamer outfit



Mantan istri Kenang Mirdad ini terlihat memamerkan gaya outfit kantornnya. Di foto itu dia memakai inner warna hijau ke abu-abuan dipadukan dengan blazer dan celana skinny waran krem.

Dia juga menambahkan flatshoes warna gold dan tas warna silver. Tyna pose duduk di atas sofa sambil memberikan eskpresi centik mengedipkan satu matanya.