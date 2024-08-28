Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Tyna Dwi Jayanti yang Go Public dengan Adik Ipar Ayu Dewi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |19:19 WIB
Potret Cantik Tyna Dwi Jayanti yang Go Public dengan Adik Ipar Ayu Dewi
Selebgram Tyna Dwi Jayanti. (Foto: Instagram)
A
A
A

SETELAH resmi bercerai dari Kenang Mirdad pada 2022, kini Tyna Dwi Jayanti nampak mengunggah foto bersama sang kekasih. Tyna pun membagikan potret-potretnya berada di pesawat Suite Class dalam perjalanan ke Italia.

Diketahui, kekasih Tyna adalah Rama Datau, kakak Regi Datau sekaligus kakak ipar Ayu Dewi. Tyna Dwi Jayanti sendiri merupakan beauty influencer yang kerap menatik perhatian publik. Tak hanya parasnya yang cantik, Tyna juga kerap memamerkan gaya Outfit of The Day (OOTD) di media sosial pribadinya.

Salah satunya adalah Tyna menunjukkan padu padan outfit kantor dengan busana nuansa earth tone. Penampilannya terlihat stylish dengan gaya formal. Berikut ulasannya dari Instagram @tynadwijayanti. 

Pamer outfit
Tyna Dwi Jayanti
Mantan istri Kenang Mirdad ini terlihat memamerkan gaya outfit kantornnya. Di foto itu dia memakai inner warna hijau ke abu-abuan dipadukan dengan blazer dan celana skinny waran krem. 

Dia juga menambahkan flatshoes warna gold dan tas warna silver. Tyna pose duduk di atas sofa sambil memberikan eskpresi centik mengedipkan satu matanya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/612/3137781/habiskan_uang_rp126_juta_selebgram_ini_menyesal_ubah_wajahnya_seperti_kucing-5n36_large.jpg
Habiskan Uang Rp126 Juta Lebih, Selebgram Ini Menyesal Ubah Wajahnya Seperti Catwoman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077381/chatimeh-9Fiy_large.jpg
Potret Chatimeh si Istri Virtual Naik Gunung Sindoro, Idaman Para Petualang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071365/asy_syifa-lM60_large.jpg
5 Potret Kamila Asy Syifa, Selebgram yang Menikah Muda dengan Gus Zizan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3071029/oza_luthfia-klfW_large.jpg
Potret Selebgram Oza Luthfia di Padang Pasir, Pose Menantang Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066335/aghnia_punjabi-hKL2_large.jpg
Aghnia Punjabi Dihujat Usai Bikin Jokes soal Penganiayaan Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062214/laurencia_santoso-iU1W_large.jpg
Potret Selebgram Cantik Laurencia Santoso, Tampil Memesona dengan Makeup Flawless
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement