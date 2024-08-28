Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Elegan dan Penuh Kehangatan, Robby Purba Hidupkan Suasana Pernikahan Bertabur Bintang di Rodeo Drive, Beverly Hills

MNC Portal , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |17:30 WIB
Elegan dan Penuh Kehangatan, Robby Purba Hidupkan Suasana Pernikahan Bertabur Bintang di Rodeo Drive, Beverly Hills
Elegan dan Penuh Kehangatan, Robby Purba Hidupkan Suasana Pernikahan Bertabur Bintang di Rodeo Drive, Beverly Hills (Foto: Ist)
A
A
A

Robby Purba, presenter dan MC kenamaan Indonesia kembali menunjukkan kelasnya dengan menjadi pembawa acara dalam pernikahan mewah Clarissa Tanoesoedibjo dan Anthony Tjiptodihardjo. Dikenal karena kepiawaian dan energinya dalam memandu berbagai acara, kali ini Robby dipercaya untuk menghidupkan suasana dalam momen sakral dan spesial tersebut.  

Sebelum hari pernikahan, Clarissa Tanoesoedibjo dan Anthony Tjiptodihardjo menyambut tamu-tamu mereka dengan welcome dinner dan night gathering yang hangat dan elegan. Pada malam tersebut, Robby Purba juga mengambil bagian sebagai pembawa acara yang membawa suasana penuh dengan kegembiraan yang diupload juga dalam insta-story-nya di Instagram. Sementara itu, tamu menikmati hidangan istimewa dan penuh keharmonian. Acara ini tidak hanya merayakan persahabatan dan kedekatan, tetapi juga memperkuat hubungan keluarga dan teman, menciptakan momen tak terlupakan sebagai pembuka sebelum hari pernikahan.

Pemberkatan pernikahan yang berlangsung pada 23 Agustus 2024 ini dilakukan di lokasi ikonik Rodeo Drive, Beverly Hills, California dengan dekorasi bunga mawar merah muda dan putih. Dengan hashtag #CA90210, Robby Purba yang menjadi MC acara istemewa ini menggunakan setelan jas formal bewarna krem atau beige yang memberikan kesan elegan dan modern. Acara ini tidak hanya menjadi ajang merayakan cinta, tetapi juga menjadi sorotan publik, mengingat peran Clarissa sebagai Managing Director Vision+ dan Anthony sebagai Wakil Ketua Umum Indonesia Crypto Consumer Association.

Robby Purba dengan gaya khasnya yang menarik dan lucu namun tetap berkelas, berhasil membawa keceriaan dan keakraban dalam serangkaian acara pernikahan Clarissa dan Anthony. Pada malam hari, acara dilanjutkan dengan After Party Wedding yang seru. Melalui media sosial, terlihat bahwa Clarissa dan teman-temannya sangat menikmati suasana meriah dari after party tersebut.

Kemampuan Robby dalam mengatur dinamika serangkaian acara dan memastikan tamu-tamu tetap terhibur menjadikannya pilihan ideal sebagai MC di momen penting ini. Pengalamannya yang luas, mulai dari memandu acara musik seperti Dahsyat hingga kompetisi besar seperti X Factor Indonesia dan Indonesian Idol, semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu MC terbaik di Indonesia. Untuk kalian yang ingin tahu bagaimana Robby membawa energi positif dalam berbagai acara, jangan lupa kunjungi akun media sosialnya di @robbypurba.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
