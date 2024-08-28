Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ayu Ting Ting Unggah Mirror Selfie, Cantik Bak Artis Korea

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |20:02 WIB
Ayu Ting Ting Unggah Mirror Selfie, Cantik Bak Artis Korea
Tampilan Ayu Ting Ting bak Artis Korea. (Foto: Instagram)
A
A
A

AYU Ting Ting salah satu artis yang penampilannya selalu menjadi sorotan. Dia kerap memamerkan gaya outfitnya yang kece dan stylish.

Seperti pada postingan terbarunya, Ayu terlihat memamerkan gaya casual sambil mirror selfie. Di foto itu dia memakai busana nuansa biru bak artis Korea.

"Who is my heart waiting for?," tulis Ayu dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram dari Instagram @ayutingting92.

Foto OOTD
Ayu Ting Ting
Potret Ayu Ting Ting memamerkan gaya outfitnya. Dia terlihat memakai tanktop putih dipadukan dengan jeans oversized. Dia juga menambahkan kemeja yang dijadikan outer. Gayanya makin kece dengan sneakers.

"Keren banget," kata @their***

Tampil bak artis Korea
Ayu Ting Ting
Pada fotonya ini, Ayu menambahkan kacamata hitam dan topi. Dia juga membawa ransel hitam. Ayu pose dengan mengangkat satu kaki dan memberikan pose duck face. Penampilannya bak artis Korea.

"Mau digimanain tetep geulis," tambah @evaha***

 

Halaman:
1 2
      
