Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Gaya Pesona Fuji di Pemotretan Terbaru, Netizen: Penggoda Iman

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |12:30 WIB
5 Gaya Pesona Fuji di Pemotretan Terbaru, Netizen: Penggoda Iman
5 Gaya Pesona Fuji di Pemotretan Terbaru (Foto: Instagram @fuji_an)
A
A
A

FUJIANTI Utami atau yang akrab disapa Fuji baru saja menjalani pemotretan dengan fotografer FD Photography. Pemotretan dengan tema 'Beyond Yours', menunjukkan tampilan Fuji yang cantik dan elegan.

Mengenakan busana serba hitam,  Fuji terlihat begitu memesona. Beberapa posenya pun bikin netizen terpukau. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya, dihimpun dari Instagram @fuji_an, Rabu (28/8/2024)

1. Tampil dewasa: Penampilannya terlihat dewasa dalam balutan mini dress hitam yang stylish dipadukan dengan blazer dan  menambahkan high heels pada tampilannya.

Fuji Utami

"Astaga, cantik banget sih Ti," kata @sitia***

2. Tampil ekspresif: Pada pemotretan kali ini, Fuji nampak menunjukkan gayanya yang ekspresif. Seperti di foto ini, dia nampak bersandar di lampu putih. Dia menggigit jarinya sambil menutup matanya. Ekspresif ya!

Fuji Utami
 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188181//tasya_farasya-J8UR_large.jpg
Tasya Farasya Lega, Perceraiannya dengan Ahmad Assegaf Dinyatakan Inkrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188129//anggun_c_sasmi-RMkf_large.JPG
Bangga Punya Kulit Khas Indonesia, Anggun: Para Bule Luar Pengen Kayak Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3188119//ello-3Mch_large.JPG
Momen Ello Ngaku Kalau Dia Ternyata Skincare-an: Mau Gak Mau Sebagai Performer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031//epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3188033//lisa_mariana-uFhl_large.jpg
Alasan Lisa Mariana Tak Ditahan usai Diperiksa 15 Jam terkait Kasus Video Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3187965//wardatina_mawa-can7_large.jpg
Wardatina Mawa Mantap Ceraikan Insanul Fahmi 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement