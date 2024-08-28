5 Gaya Pesona Fuji di Pemotretan Terbaru, Netizen: Penggoda Iman

FUJIANTI Utami atau yang akrab disapa Fuji baru saja menjalani pemotretan dengan fotografer FD Photography. Pemotretan dengan tema 'Beyond Yours', menunjukkan tampilan Fuji yang cantik dan elegan.



Mengenakan busana serba hitam, Fuji terlihat begitu memesona. Beberapa posenya pun bikin netizen terpukau. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya, dihimpun dari Instagram @fuji_an, Rabu (28/8/2024)



1. Tampil dewasa: Penampilannya terlihat dewasa dalam balutan mini dress hitam yang stylish dipadukan dengan blazer dan menambahkan high heels pada tampilannya.





"Astaga, cantik banget sih Ti," kata @sitia***



2. Tampil ekspresif: Pada pemotretan kali ini, Fuji nampak menunjukkan gayanya yang ekspresif. Seperti di foto ini, dia nampak bersandar di lampu putih. Dia menggigit jarinya sambil menutup matanya. Ekspresif ya!



