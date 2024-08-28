Viral Penampakan Bus Jurusan Kediri-Korea, Bahan Bakarnya Pakai Nasi Padang

WARGA Indonesia memang sangat kreatif dalam membuat benda-benda unik. Banyak masyarkat yang ahli membuat karya seni lucu serta menghibur warganet Tanah Air.

Salah satunya momen kocak itu ialah saat warga kreatif membuat replika sebuah bis. Terlihat warga di Kediri, Jawa Tengah ini membuat kreasi sebuah bis dengan jurusan Kediri-Korea.

Video itu viral dan bikin ngakak netizen usai diunggah akun TikTok, @aa.nod_. “Harapan palsu jurusan Kediri-Korea,” tulis akun tersebut dikutip akun TikTok aa.nod_.

Dalam video itu, bis tersebut nampak seperti transportasi sungguhan. Kendaraan itu juga terlihat berjalan di jalanan raya. Ukurannya juga besar layaknya bis pada umumnya dan bikin netizen kagum.

Selain itu, detail dari bis ini juga seperti sungguhan dengan kaca depan yang terbuat dari plastik, dasbor, hingga bagian jendela. Bis tersebut juga diberi nama Harapan Palsu dan makin bikin ngakak netizen.

Namun, salah satunya yang bikin ngakak ketika mengetahui bus tersebut rupanya hanya replika dan bisa berjalan lantaran adanya kaki orang-orang yang berada di dalamnya. “Bahan bakar nasi padang,” tambah akun itu.