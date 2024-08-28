Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Agar Makeup Tidak Luntur Ketika Berwudhu

Rabu, 28 Agustus 2024 |17:59 WIB
Tips Agar Makeup Tidak Luntur Ketika Berwudhu
Tips Agar Makeup Tidak Luntur Ketika Berwudhu (Foto: Soulyu)
Makeup luntur ketika keringetan atau sedang berwudhu? Biasanya hal ini terjadi karena skin preparation yang tidak benar sebelum makeup atau makeup kalian tidak transferproof.
 
Biar makeup kalian tidak luntur ketika berwudhu, yuk simak beberapa tips berikut ini!

1. Pilih Produk Bibir yang Tahan Lama

Gunakan produk bibir yang tahan lama seperti Soulyu Intense Stay Lip Stain yang tahan lama hingga 12 jam. Selain warna yang tahan lama seharian, lip stain ini juga dapat melembabkan bibir dan merawatnya.

2. Skin Preparation yang Benar

Melakukan skin preparation memang penting apalagi sebelum makeup. Tapi kalau skin preparationnya tidak sesuai, bisa jadi berdampak pada makeup kalian. Maka dari itu, kalian harus melakukan skin preparation yang sesuai dan juga tidak menggunakan skincare sekaligus. Gunakan Soulyu Intensive Purifying Cleanser, Intensive Brightening Complex Serum, kemudian Intensive Barrier Brightening Moisturizer. Setelah menggunakan cleanser atau facial wash, keringkan wajah dan tunggu 15 detik. Kemudian aplikasikan serum pada wajah kalian, setelah itu tunggu 2 menit untuk serum meresap dengan sempurna. Aplikasikan moisturizer pada wajah kalian, kemudian tunggu 15 menit sebelum makeup.

