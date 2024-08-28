Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Tips agar Skincare Bekerja Maksimal

Rabu, 28 Agustus 2024 |17:45 WIB
4 Tips agar Skincare Bekerja Maksimal
4 Tips agar Skincare Bekerja Maksimal, (Foto: Dok Soulyu)
A
A
A

Menggunakan skincare setiap hari namun tidak ada efek apa-apa pada wajah, bahkan menyebabkan masalah pada kulit wajah. Ini biasa terjadi akibat pemakaian skincare salah dan tidak sesuai urutannya.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tips menggunakan skincare routine agar produk dapat bekerja dengan maksimal, berikut urutan tipsnya:

1. Urutan Pemakaian Skincare yang Benar

Agar skincare kalian bekerja dengan maksimal, urutan pemakaiannya menjadi sangat penting. Mulai dengan Soulyu Intensive Purifying Cleanser untuk membersihkan wajah kalian. Ada Moist 24 ™️ 0,5%, Glycolic Acid 2,88%, Niacinamide 0,5%, Probiotics III 1%, dan Hyaluronic Acid yang dapat mengeksfoliasi kulit, mencerahkan kulit, mengurangi garis-garis halus dan tanda-tanda penuaan seperti garis-garis halus dan kerutan, menghambat produksi melanin, sebagai anti inflamasi pada kulit yang rusak akibat sinar UV, membuat kulit terasa lebih sehat dan kenyal, sebagai vitamin B3 dan antioksidan, dan mengunci kelembapan di dalam lapisan kulit yang dapat membuat kulit terhidrasi dan terhindar dari kekeringan.

Intensive Brightening Complex Serum, aplikasikan ke seluruh wajah dan tap-tap dengan tangan secara merata. Kandungan White Gen ™️ 2%, Alpha Arbutin 2%, Hyacross TL-100 1%, dan Probiotics III 1%. Kulit kalian akan jadi lebih cerah, warna kulit merata, area gelap tersamarkan, kulit jadi lembab, proses produksi melanin terhambat dan pelindung alami kulit kalian meningkat. Setelah serum, gunakan Soulyu Intensive Barrier Brightening Moisturizer lalu oleskan ke seluruh wajah. Terdapat kandungan Moist 24 ™️ 0,5%, White Gen ™️ 2%, Alpha Arbutin 2%, Peptide Complex, dan Hyalo Oligo, kulit kalian dapat terkunci kelembapannya hingga 24 jam, lebih kenyal, terasa lebih sehat, cerah secara merata, dan cocok untuk semua jenis kulit.

2. Pola Hidup Sehat

Skincare juga harus didukung dengan pola hidup yang sehat dari dalam. Perbanyak konsumsi air putih, makan makanan bergizi, tidur cukup, dan juga hindari stres berlebihan. 

