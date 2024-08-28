Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Menggunakan Eyeliner yang Baik dan Benar

MNC Portal , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |12:43 WIB
Tips Menggunakan Eyeliner yang Baik dan Benar
Tips Menggunakan Eyeliner yang Baik dan Benar (Foto: Soulyu)
A
A
A

Penggunakan eyeliner yang baik dan benar, dapat mengubah tampilan mata secara instan. Namun dalam penggunaanya, sering kali terjadi kesalahan seperti tampilan tidak sesuai dengan bentuk mata, tidak rapi, dan lainnya.

Kesalahan itu ternyata bisa diminalisir jika menghindari beberapa point di bawah ini:

1. Menggunakan Eyeliner dengan Aplikator yang Tidak Tepat

Eyeliner memiliki berbagai jenis aplikator, ada yang tebal dan ada yang tipis. Beberapa aplikator mungkin juga tidak nyaman saat dipakai. Oleh karena itu, penting untuk memilih eyeliner dengan aplikator yang sesuai agar terhindar dari kesalahan seperti belepotan. Pilihan yang tepat adalah Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner yang memiliki aplikator tipis dan presisi. Eyeliner ini juga tahan lama hingga 24 jam dan tidak membuat tampilan mata berantakan.

2. Mengaplikasikan Garis yang Terlalu Tebal atau Tidak Rata

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057//soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113//soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082//one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773//ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798//soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986//gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement