Tips Menggunakan Eyeliner yang Baik dan Benar (Foto: Soulyu)

Penggunakan eyeliner yang baik dan benar, dapat mengubah tampilan mata secara instan. Namun dalam penggunaanya, sering kali terjadi kesalahan seperti tampilan tidak sesuai dengan bentuk mata, tidak rapi, dan lainnya.

Kesalahan itu ternyata bisa diminalisir jika menghindari beberapa point di bawah ini:

1. Menggunakan Eyeliner dengan Aplikator yang Tidak Tepat

Eyeliner memiliki berbagai jenis aplikator, ada yang tebal dan ada yang tipis. Beberapa aplikator mungkin juga tidak nyaman saat dipakai. Oleh karena itu, penting untuk memilih eyeliner dengan aplikator yang sesuai agar terhindar dari kesalahan seperti belepotan. Pilihan yang tepat adalah Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner yang memiliki aplikator tipis dan presisi. Eyeliner ini juga tahan lama hingga 24 jam dan tidak membuat tampilan mata berantakan.

2. Mengaplikasikan Garis yang Terlalu Tebal atau Tidak Rata