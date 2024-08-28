Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Konsumsi MSG Bisa Bikin Bodoh dan Memicu Kanker, Mitos atau Fakta?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |20:00 WIB
Konsumsi MSG Bisa Bikin Bodoh dan Memicu Kanker, Mitos atau Fakta?
Konsumsi MSG bisa bikin bodoh, benarkah? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEJAK beberapa tahun terakhir, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Monosodium Glutamat (MSG) atau micin, dapat menyebabkan efek negatif pada kesehatan seperti pemicu terjadinya kelebihan berat badan (obesitas), kanker, hingga disebut sebagai penyebab kebodohan.

Padahal, Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) menyatakan bahwa MSG sebagai bahan tambahan pangan (BTP) kategori penguat rasa telah diizinkan penggunaannya di Indonesia dan diatur melalui PERMENKES No. 033 Tahun 2012.

Selain itu, lembaga skala internasional yang mengkaji resiko penggunaan BTP seperti JECFA (Joint Expert Committee on Food Additive) juga menyatakan bahwa penggunaan MSG termasuk dalam kategori ADI (acceptable daily intake) atau asupan harian yang dapat diterima) sebagai not specified, yang berarti penggunaannya tidak dibatasi atau boleh dikonsumsi secukupnya.

Lantas, apakah benar anggapan konsumsi MSG bikin bodoh dan menyebabkan masalah kesehatan?

Micin

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
