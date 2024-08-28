Waspada Air Galon Terkontaminasi Partikel Mikroplastik, Begini Penjelasannya

SEJAK pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang sudah lebih sadar tentang kondisi kesehatannya. Selain olahraga, mereka sangat memperhatikan asupan makanan dan konsumsi air putih yang cukup.

Banyak masyarakat yang sudah memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuhnya, tapi mereka seringkali lupa memperhatikan kualitas air yang dikonsumsi. Fenomena yang terjadi saat ini adalah lebih dari 50 persen penduduk Indonesia mengonsumsi air galon atau air kemasan untuk kehidupan sehari-hari.

Sayangnya menurut penelitian dari Laboratorium Universitas Indonesia menyatakan bahwa air galon memiliki potensi terkontaminasi oleh partikel mikroplastik berukuran rata-rata 25 mikrometer. Partikel mikroplastik tersebut mencapai 95 juta partikel per liter. Hal tersebutkan disebabkan oleh air yang tercemar dan degradasi galon itu sendiri.

Hal itu juga disampaikan oleh Nutritionist, Ayu Nova, bahwa air kemasan bisa dipastikan tercemar dengan partikel mikroplastik. Partikel ini bisa bertahan tujuh sampai 11 tahun di tubuh manusia, dan bila dikonsumsi terus menerus akan berdampak pada kesehatan.

“Bisa mengalami gangguan hormonal, metabolisme gak baik, membuat tubuh terlalu asam dan menyebabkan kanker, banyak orang sakit gangguan pencernaan, magh, dan gerd,” ujar Ayu Nova saat ditemui dalam acara peluncuran Philips Alkaline Water Dispenser, baru-baru ini.

Lantas bagaimana cara menjaga kualitas air agar tidak terkontaminasi dengan mikroplastik dan zat berbahaya lainnya?

Nova memaparkan bahwa hal itu sangat sulit, sebab saat ini air di seluruh dunia pun sudah tercemar.