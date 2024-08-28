Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Menghindarkan Anak dari Virus Mpox, Orangtua Wajib Tahu!

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |18:00 WIB
Cara Menghindarkan Anak dari Virus Mpox, Orangtua Wajib Tahu!
Cara menghindari anak dari virus Mpox. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

CARA menghindarkan anak dari virus mpox wajib diketahui para orangtua. Penularan penyakit ini bisa terjadi melalui kontak erat dengan cairan tubuh atau lesi kulit orang yang terinfeksi. Bahkan penularan penyakit bisa juga dari kontak tidak langsung pada benda yang terkontaminasi.

Seperti diketahui Mpox adalah nama lain dari monkey pox atau cacar monyet. Dunia internasional sudah mengubah istilah monkey pox menjadi mpox karena kasus-kasus ini tidak selalu berhubungan dengan monyet.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr. Yudhi Pramono, mengimbau masyarakat agar tetap mewaspadai terhadap penularan virus Mpox.

“Kepada masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan perilaku seksual yang sehat seperti tidak gonta-ganti pasangan ataupun perilaku seks sesama jenis,” ujar Yudhi.

Mpox

