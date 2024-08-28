Bola Mata Perempuan Ini Terjahit ke Sudut Mata Usai Operasi, Alami Masalah Penglihatan

SEORANG perempuan di China mengalami trauma setelah menjalani operasi kelopak mata ganda yang gagal. Bola matanya secara tidak sengaja dijahit ke sudut mata, yang mengakibatkan dirinya menderita masalah penglihatan.

Pada 2021, perempuan berinisial Zhang dari Weifang, provinsi Shandong Tiongkok menjalani operasi kelopak mata ganda di Klinik Kecantikan Medis Weifang Kuiwen Lirendu. Operasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki ketidakrataan sudut matanya.

Melansir dari Odditycentral, Rabu (28/08/2024), Zhang menceritakan selama operasi berlangsung dia merasakan ketidaknyamanan di bola matanya. Ternyata bola mata kirinya dan sudut mata tersebut telah dijahit bersama menjadi satu.

"Pada November 2021, saya menjalani operasi kelopak mata ganda karena sudut luar mata saya tidak rata. Dokter mengatakan dia akan membuat beberapa penyesuaian, tetapi ketika dia menjahit saya merasa tidak nyaman di bola mata saya,” ujar Zhang kepada Sohu Video.

Awalnya dokter yang menangani operasinya mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, serta menawarkan operasi lain untuk memisahkan.

“Setelah jahitan dilepas, saya melihat hubungan seperti benang antara bola mata saya dan sudut. Dokter bedah, direktur rumah sakit Wang, meyakinkan saya bahwa tidak ada yang serius dan menawari saya operasi lain untuk memisahkan mereka," kata Zhang.

Namun bukannya malah membaik, justru kondisi mata kiri Zhang menjadi meradang. Penglihatan mata kirinya telah kabur sejak saat itu, dan dia hanya bisa menggerakkan matanya ke samping di ikuti dengan menggerakkan kepala.