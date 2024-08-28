Pria Ini Bagikan Teknik Tidur Hanya dalam 2 Menit, Ini Rahasianya!

SEORANG pria telah membagikan sebuah teknik yang diklaim dapat membuat 96 persen orang tertidur hanya dalam dua menit. Sekadar informasi, banyak masyarakat sering kesulitan untuk tidur yang akhirnya membuat tubuh terasa lelah dan mudah marah setelah semalaman tidak tidur nyenyak.

Banyak hal yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk tidur, baik karena bermain sosial media hingga larut malam, atau karena banyak pikiran. Kondisi ini akan memnbuat seseorang kesulitan untuk tidur lelap. Oleh sebab itu, resep tidur cepat dan lelap sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Menurut TikToker Justin Agustin, metode ini cukup sederhana dan dapat membantu seseorang tertidur tanpa harus tetap bangun sepanjang malam, memantau jam atau menghitung waktu hingga alarm berbunyi.

Justin juga mengunggah video di TikTok untuk menjelaskan bahwa metode ini dikembangkan dan digunakan oleh militer agar tentara bisa tertidur dengan cepat. Saking efektifnya, mereka bahkan dapat tidur dengan lelap di lingkungan yang tidak nyaman dan bising seperti medan perang.

Dia mengklaim bahwa metode ini dikembangkan untuk pilot tempur yang harus selalu dalam kondisi prima saat terbang, karena refleks bisa menurun jika seseorang tidak cukup tidur.

Langkah pertama adalah menenangkan tubuh dengan cara merilekskannya secara sistematis, yaitu dengan mengendurkan dan mematikan setiap bagian tubuh secara bergantian, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Untuk memulai, seseorang harus mulai dengan merilekskan otot-otot di dahi, lalu mata, pipi, dan rahang sambil fokus pada pernapasan.

Setelah itu, relaksasi sistematis harus dilanjutkan ke seluruh tubuh, mulai dari leher dan bahu, kemudian melonggarkan tangan dan jari-jari. Beberapa orang merasa terbantu dengan membayangkan rasa hangat yang menyebar ke seluruh tubuh saat setiap bagian tubuh rileks, termasuk dada, perut, paha, lutut, kaki, dan akhirnya telapak kaki.

Saat merilekskan tubuh, kalian juga harus mengosongkan pikiran dari segala stres. Meskipun ini mungkin terdengar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi sebagian orang, memvisualisasikan skenario yang menenangkan sering kali dapat membantu.

Justin merekomendasikan untuk membayangkan diri Anda mengapung di atas perahu kecil di danau yang tenang dengan langit biru cerah di atas, atau berbaring di tempat tidur gantung beludru hitam di ruangan yang gelap.

Tentu saja, pikiran sering kali sulit untuk fokus, jadi untuk mengembalikan diri ke keadaan tenang, Justin menyarankan untuk mengulang kata ‘Jangan berpikir’ selama 10 detik.