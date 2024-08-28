Konsumsi Junk Food dan Soft Drink Bisa Tingkatkan Depresi hingga 62 Persen, Kok Bisa?

JUNK food dan soft drink merupakan makanan dan minuman yang jadi favorit banyak orang. Kedua jenis ini paling enak dikonsumsi secara bersamaan.

Namun perlu diketahui, junk food dan soft drink berbahaya bila dikonsumsi terlalu sering. Bahkan menurut data, konsumsi junk food atau soft drink sebanyak tiga kali seminggu meningkatkan risiko depresi hingga 62 persen.

“Bisa bikin stres hingga 34 persen, juga sulit tidur dan kurang merasa bahagia,” ujar dokter spesialis anak, dr Mesty Ariotedjo Sp.A, MPH, dalam cuitannya di X @mestyariotedjo, Rabu (28/8/2024).

Dokter Mesty mengatakan konsumsi junk food dan soft drink menang nikmat dan enak. Namun hal itu hanya sementara.