HOME WOMEN HEALTH

Rina Nose Ingin Operasi Plastik di Bagian Rahang, Ini Alasannya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |21:00 WIB
Rina Nose Ingin Operasi Plastik di Bagian Rahang, Ini Alasannya
Rina Nose mengaku ingin operasi rahang. (Foto: Okezone/ Ayu Utami)
A
A
A

ARTIS Rina Nose mengungkapkan bagian wajahnya yang dirasa perlu untuk dilakukan tindakan operasi plastik. Bukan hidung, justru Rina Nose ingin operasi plastik di bagian rahangnya. Sebab rahang pipi kanan dan kiri berbeda.

"Kalau saya oplas malah bagian rahang karena beda sebelah," kata Rina Nose saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa 2 Agustus 2024.

Jika dilihat seksama, rahang pipi bagian kanan memang lebih besar dibandingkan rahan sebelah kiri. Sehingga hal itulah yang membuat wajah Rina Nose tidak simetris.

"Jadi memang gak simetris gitu. Bagian sini lebih besar. Pengin banget," tutur Rina Nose.

Rina Nose

