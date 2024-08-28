Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menkes Budi Ungkap Alasan Anak-Anak Afrika Terjangkit Mpox, Sebut Penularan Mirip HIV AIDS

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |02:00 WIB
Menkes Budi Ungkap Alasan Anak-Anak Afrika Terjangkit Mpox, Sebut Penularan Mirip HIV AIDS
Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Okezone/ Raka Novianto)
A
A
A

KASUS Mpox atau lebih dikenal dengan cacar monyet tengah ramai diperbincangkan. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengubah status Mpox atau lebih dikenal dengan cacar monyet menjadi kedaruratan kesehatan global (PHEIC) per 14 Agustus 2024.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan varian clade 2B ini lebih ringan dibanding 1B yang fatality rate-nya tinggi.

"Fatality rate-nya mencapai 10 persen, kalau kita (2B) masih 0,1 persen," ujar Menkes Budi.

Menkes Budi mengatakan penularan cacar monyet ini mirip HIV/AIDS. Terjadi di kelompok-kelompok tertentu dan hampir seluruhnya terjadi karena kontak fisik.'

Menkes Budi

