Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Alasan Unik Kenapa Natto Sulit Dimakan Para Peselancar Jepang

Anisya Putri Fadhilah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |22:40 WIB
Alasan Unik Kenapa Natto Sulit Dimakan Para Peselancar Jepang
Alasan Unik Kenapa Natto Sulit Dimakan Para Peselancar Jepang (Foto: TheJapanstore)
A
A
A

NATTO bisa dibilang jadi salah satu makanan khas Jepang yang kepopulerannya makin meroket beberapa waktu belakangan ini, salah satunya karena peran massif sosial media.

Banyak yang penasaran dengan sajian kedelai fermentasi, makanan tradisional berbasis kedelai yang telah dikenal luas di Jepang satu ini.

Dikenal karena manfaat kesehatannya yang luar biasa, natto kini mendapatkan sorotan internasional sebagai superfood yang potensial. Makanan ini, yang kaya akan probiotik dan protein, salah satu alternatif untuk para pejuang diet.

Natto sendiri dikenal sebagai satu jenis makanan yang cukup sulit, tricky untuk dikonsumsi. Selain sangat lengket dan berlendir, tahukah Anda bahwa natto disebutkan ternyata sulit dimakan oleh para peselancar di Jepang?

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Ya, dikutip dari Soranews24, Rabu (28/8/2024) ternyata natto disebutkan bisa memicu reeaksi alergi, bahkan kandungannya setara dengan sengatan ubur-ubur. Peselancar di Jepang kerap mengalami alergi keduanya, tentunya hal ini menjadi kesulitan di kalangan para peselancar di  negara Sakura tersebut.

Aktivitas berselancar bisa memicu alergi terhadap natto. Dengan aroma yang sangat tajam serta tekstur yang berserat dan lengket, natto ini jadi salah satu makanan khas Jepang yang paling diperdebatkan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3186125//esther-u7rV_large.jpg
Esther Yu Icip Makanan Khas Indonesia di Meet & Greet Vision+ dan iQIYI, Cilok Jadi Menu Favorit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/298/3185883//stress-cvH5_large.jpg
Lagi Stres? Ini 5 Makanan yang Bisa Meredakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/298/3184814//restoran-Wrym_large.jpg
5 Rekomendasi Restoran Buat yang Suka Makanan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/482/3184180//sayur-jNiA_large.jpg
Makan Sayur Dulu Baru Nasi Ternyata Bisa Kontrol Naiknya Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/482/3182713//lapar-ARkC_large.jpg
Sering Merasa Sangat Lapar saat Bangun Pagi? Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182293//otak-Y7yt_large.jpg
5 Makanan yang Bikin Ingatan Tajam dan Memori Kuat, Biar Enggak Gampang Pikun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement