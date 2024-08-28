Alasan Unik Kenapa Natto Sulit Dimakan Para Peselancar Jepang

NATTO bisa dibilang jadi salah satu makanan khas Jepang yang kepopulerannya makin meroket beberapa waktu belakangan ini, salah satunya karena peran massif sosial media.

Banyak yang penasaran dengan sajian kedelai fermentasi, makanan tradisional berbasis kedelai yang telah dikenal luas di Jepang satu ini.

Dikenal karena manfaat kesehatannya yang luar biasa, natto kini mendapatkan sorotan internasional sebagai superfood yang potensial. Makanan ini, yang kaya akan probiotik dan protein, salah satu alternatif untuk para pejuang diet.

Natto sendiri dikenal sebagai satu jenis makanan yang cukup sulit, tricky untuk dikonsumsi. Selain sangat lengket dan berlendir, tahukah Anda bahwa natto disebutkan ternyata sulit dimakan oleh para peselancar di Jepang?

Foto: Freepik

Ya, dikutip dari Soranews24, Rabu (28/8/2024) ternyata natto disebutkan bisa memicu reeaksi alergi, bahkan kandungannya setara dengan sengatan ubur-ubur. Peselancar di Jepang kerap mengalami alergi keduanya, tentunya hal ini menjadi kesulitan di kalangan para peselancar di negara Sakura tersebut.

Aktivitas berselancar bisa memicu alergi terhadap natto. Dengan aroma yang sangat tajam serta tekstur yang berserat dan lengket, natto ini jadi salah satu makanan khas Jepang yang paling diperdebatkan.