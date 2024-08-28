Kasus Mpox Bikin Ketar-ketir, Tingkatkan Imunitas Tubuh dengan 10 Makanan Ini

KASUS Mpox alias cacar monyet saat ini tengah menghantui beberapa negara, tidak terkecuali Indonesia. Bahkan WHO sudah menaikkan status penyakit menular ini menjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian.

Maka dari itu, penting untuk semua orang menjaga kesehatan dirinya dengan maksimal agar terhindar dari penularan Mpox. Selain menghindari sumber penularan sebagai pencegahan infeksi, Anda juga perlu meningkatkan imunitas tubuh agar tidak mudah terpapar virus, termasuk virus Mpox.

Nah, berikut beberapa makanan dan minuman yang bisa Anda konsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh, agar terhindar dari paparan virus dan penyakit, seperti dilansir dari berbagai sumber, Rabu (28/8/2024)

1. Jeruk: Memiliki kandungan vitamin C sangat tinggim dengan terpenuhinya kebutuhan vitamin C, daya tahan tubuh pun akan semakin optimal. Vitamin C mampu meningkatkan produksi sel darah putih yang bertugas melawan patogen penyebab infeksi dalam tubuh.

2. Bayam: Kaya akan zat besi, vitamin C, dan antioksidan yang baik untuk peredaran darah dan mencegah anemia. Sayur bayam bisa dikonsumsi dalam bentuk tumisan atau jus bersama buah seperti jeruk.

3.Brokoli: Sarat vitamin A, C, dan E, serta banyak antioksidan yang memperkuat sistem kekebalan tubuh. Brokoli sebaiknya dimasak sebentar saja, untuk menjaga kandungan nutrisinya.