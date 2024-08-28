Resep Lobster Roll, Roti Viral yang Dimakan Erina Gudono di Amerika

LOBSTER roll mendadak trending dan banyak muncul seliweran di linimasa sosial media, tak lama setelah menantu Jokowi, Erina Gudono mengunggah roti satu ini di akun Instagram pribadinya saat sedang jalan-jalan di Amerika Serikat Bersama sang suami, Kaesang Pangarep.

Nah, bagi Anda yang penasaran dan mencicipi makanan asal Amerika tersebut, Anda tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam atau pun pergi terbang ke negara Paman Sam langsung.

Sebab lobster roll bisa kok dicoba dibuat di rumah saja. Lantas bagaimana resep dan cara membuatnya? Berikut paparan resepnya, seperti dikutip dari akun TikTok @pete_eats, Rabu (28/8/2024)

Bahan-bahan yang diperlukan :

Siapkan 2 atau 3 daging lobster

1 buah roti hotdog

½ Mentega

Bawang putih secukupnya

Foto: LobsterAnywhere

1 buah lemon

Mayonaise secukupnya

Siapkan irisan daun mint dan daun seledri

1 tangkai daun bawang

Lada hitam

Paprika asap