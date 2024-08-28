6 Desainer Indonesia Siap Unjuk Gigi di Tokyo Muslim Fashion Festival 2024

KREATIVITAS dan karya busana dari desainer mode Indonesia makin dilirik oleh penikmat dan pemerhati fashion internasionla. Tak heran bila banyak desainer lokal, termasuk para desainer modest fashion yang memamerkan koleksinya di berbagai acara fashion show luar negeri.

Terbaru contohnya, enam desainer Indonesia akan siap unjuk gigi di Tokyo Muslim Fashion Festival 2024 (TMFF). Acara yang diselenggarakan oleh Kolam Ikan Creative Communication dan e-Agency ini akan berlangsung Sabtu, 7 September mendatang pukul 18.00 JST di Scrambel Hall QWS Shibuya Scramble Square, Tokyo Jepang.

Tokyo Muslim Fashion Festival 2024 (MPI/Syifa)

Ya, dalam beberapa tahun terakhir ini, pergerakan geliat fesyen busana Muslimah telah menyebar ke seluruh dunia sebagai “modest fashion”.