Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Desainer Indonesia Siap Unjuk Gigi di Tokyo Muslim Fashion Festival 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |17:30 WIB
6 Desainer Indonesia Siap Unjuk Gigi di Tokyo Muslim Fashion Festival 2024
6 Desainer Indonesia Siap Unjuk Gigi di Tokyo Muslim Fashion Festival 2024 (Foto: MPI/ Syifa)
A
A
A

KREATIVITAS dan karya busana dari desainer mode Indonesia makin dilirik oleh penikmat dan pemerhati fashion internasionla. Tak heran bila banyak desainer lokal, termasuk para desainer modest fashion yang memamerkan koleksinya di berbagai acara fashion show luar negeri.

Terbaru contohnya,  enam desainer Indonesia akan siap unjuk gigi di Tokyo Muslim Fashion Festival 2024 (TMFF). Acara yang diselenggarakan oleh Kolam Ikan Creative Communication dan e-Agency ini akan berlangsung Sabtu, 7 September mendatang pukul 18.00 JST di Scrambel Hall QWS Shibuya Scramble Square, Tokyo Jepang. 

Tokyo Muslim Fashion Festival 2024 (MPI/Syifa)
Tokyo Muslim Fashion Festival 2024 (MPI/Syifa)

Ya, dalam beberapa tahun terakhir ini, pergerakan geliat fesyen busana Muslimah telah menyebar ke seluruh dunia sebagai “modest fashion”. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188172//kemenekraf-peKI_large.jpg
Upaya Kementerian Ekraf Majukan Desainer Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186333//ivan-pJSq_large.jpg
Potret Ivan Gunawan Jadi Saksi Nikah, Gagah Pakai Batik dan Kopiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/194/3177018//viral-Ept3_large.jpg
Profil Rinaldy Yunardi, Desainer Kebanggaan Indonesia yang Bikin Mahkota untuk Kylie Jenner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164403//padel-dr4p_large.jpg
Gayatri Gelar Fun Match Padel 2025, Berhijab Tak Jadi Soal untuk Tetap Stylish Berolahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/624/3153872//ivan_gunawan-03cF_large.jpg
Tak Malu Jadi Lulusan SMA, Ivan Gunawan: Saya Bisa Bawa Prestasi untuk Karier dan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149098//pemakaman_hengki_kawilarang-Mg1r_large.jpg
Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Hengki Kawilarang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement