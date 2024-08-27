Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Mirror Selfie Zsa Zsa Utari, Makin Cantik setelah Oplas Hidung

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |06:06 WIB
Potret Mirror Selfie Zsa Zsa Utari, Makin Cantik setelah Oplas Hidung
Tampilan Cantik Zsa Zsa Utari. (Foto: Instagram)
A
A
A

ZSA ZSA Utari merupakan artis blasteran Jamaika yang penampilannya kerap mencuri perhatian. Penampilannya pun semakin stunning di usia 21 tahun. 

Terbaru, Zsa Zsa berhasil bikin netizen terpukau dengan unggah foto di Instagram. Dia terlihat sedang mirror selfie memamerkan outfitnya di tengah syuting series terbaru.

Dalam foto tersebut, Zsa Zsa menunjukkan  gaya outfitnya yang seksi dan glamor. Dia memakai jumpsuit kemben dengan model cut out di bagian perut.

Zsa Zsa Utari

Jumpsuit yang ia pakai memiliki warna lilac dengan sentuhan gliter. Dia menambahkan handbag bling bling warna silver pada tampilannya.

Perempuan 21 tahun itu menunjukkan perut rata dan body goalsnya yang bikin iri. Tubuhnya terlihat ramping dengan warna kulit sawo matang yang eksotis. Sementara itu wajahnya terlihat cantik dengan makeup tebal. Dia styling rambutnya model curly.

Usai berhasil melakukan operasi plastik di bagian hidung, Zsa Zsa makin percaya diri dengan tampilannya. Artis yang dikenal dengan peran 'Si Cemong' ini makin cantik dan memesona di usia dewasa.

 

