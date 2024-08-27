Foto Close Up Wulan Guritno Ini Bikin Netizen Insecure

WULAN Guritno memang kerap mencuri perhatian publik dengan penampilannya. Salah satunya potret dirinya yang terlihat makin cantik dan seksi di usianya yang menginjak 43 tahun.

Banyak netizen yang menganggap penampilan ibu tiga anak ini masih terlihat ABG. Tidak heran bila postingannya di Instagram selalu mendapat pujian dari netizen.

Seperti pada postingan terbarunya, Wulan mengunggah foto close up wajahnya yang cantik. Tak banyak polesan makeup yang dipakai Wulan di foto tersebut.

Perempuan berdarah Inggris itu tampil dengan makeup natural look dan lipstik warna pink. Sementara di bagian matanya hanya menggunakan eyeliner dan maskara.

Bagian alisnya juga nampak natural dengan bulu-bulu halus yang nyaris menyatu di antara kedua alisnya. Wulan tampil cantik dengan rambut panjang digerai dan menyematkan kacamata di kepalanya. Dia juga menambahkan aksesori anting hoop besar.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah wajah Wulan terlihat mulus. Bahkan di usianya yang masuk kepala empat nampak kencang tanpa kerutan.