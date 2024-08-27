Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bak Anak Jaksel, Intip Potret Ji Chang Wook Terciduk Nongkrong di Blok M

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:30 WIB
Bak Anak Jaksel, Intip Potret Ji Chang Wook Terciduk Nongkrong di Blok M
Potret Santai Ji Chang Wook Terciduk Nongkrong di Blok M (Foto: Soompi)
A
A
A

JI Chang Wook diketahui tengah menikmati waktunya berada di Jakarta, Indonesia. Setelah sempat mengunjungi Laboan Bajo, bintang drama Worst of Evil ini seliweran berada di kota metropolitan dan bikin fans heboh.

Terbaru, aktor 34 tahun itu terlihat asyik menikmati kota Jakarta bahkan mengunjungi kawasan hipster tempat anak-anak muda bergaul, Blok M, Jakarta Selatan. Momen Ji Chang Wook terciduk nongkrong main di Blok M ini, terungkap lewat unggahan video singkat yang dibagikan akun X, @infodrakor_id.

Terlihat Ji Chang Wook mendatangi M Bloc, yang jadi salah satu tempat nongkrong anak muda di Jakarta yang sedang hits saat ini.

“Mas Ichang jangan lupa goreng kerupuk. Indonesia panas banget ya bang sampe ngalur ngidul cuma singletan,” tulis akun tersebut dikutip Selasa (27/8/2024)

Nongkrong di M Bloc ini, lawan main Kim Ji Won di Heartstruck City itu terlihat santai, hanya bergaya kasual mengenakan sleeveless shirt putih dipadukan bersama celana jeans.

Foto: Tangkapan layar Twitter @infodrakor_id
Foto: Tangkapan layar Twitter @infodrakor_id

Bahkan saking santainya, Ji Chang Wook berkeliling Blok M tanpa pengawalan ketat, ia sempat juga meladeni beberapa fans yang terlihat berinteraksi bersamanya. Salah satunya dengan  memberikan balasan sign love kepada para penggemar dan tak lupa menebar senyuman manisnya ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/206/3187926//han_hyo_joo-NyVW_large.jpg
Setelah 5 Tahun, Han Hyo Joo Comeback Main Drama TV Lewat Your Ground
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187713//jin_bts-eoYy_large.jpg
Ulang Tahun ke-33, Jin BTS Donasikan Rp1,1 Miliar untuk Anak Kurang Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187675//minah_girls_day_menikah-f7Iz_large.jpg
Minah Girls Day dan On Joo Wan Gelar Resepsi Pernikahan Tertutup di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187664//park_seo_joon-TtmA_large.jpg
Park Seo Joon Akui Sering Dibully karena Dianggap Kurang Tampan untuk Jadi Aktor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187427//ji_chang_wook_dan_vanesha_prescilla-3mOx_large.jpg
Interaksi Manis Ji Chang Wook dan Vanesha Prescilla Sukses Bikin Warganet Tantrum 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/206/3187231//choo_young_woo_kim_so_hyun-CqTZ_large.jpg
Kim So Hyun dan Choo Young Woo Adu Akting dalam Drama Romance Expert
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement