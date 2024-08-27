Bak Anak Jaksel, Intip Potret Ji Chang Wook Terciduk Nongkrong di Blok M

JI Chang Wook diketahui tengah menikmati waktunya berada di Jakarta, Indonesia. Setelah sempat mengunjungi Laboan Bajo, bintang drama Worst of Evil ini seliweran berada di kota metropolitan dan bikin fans heboh.

Terbaru, aktor 34 tahun itu terlihat asyik menikmati kota Jakarta bahkan mengunjungi kawasan hipster tempat anak-anak muda bergaul, Blok M, Jakarta Selatan. Momen Ji Chang Wook terciduk nongkrong main di Blok M ini, terungkap lewat unggahan video singkat yang dibagikan akun X, @infodrakor_id.

Terlihat Ji Chang Wook mendatangi M Bloc, yang jadi salah satu tempat nongkrong anak muda di Jakarta yang sedang hits saat ini.

“Mas Ichang jangan lupa goreng kerupuk. Indonesia panas banget ya bang sampe ngalur ngidul cuma singletan,” tulis akun tersebut dikutip Selasa (27/8/2024)

Nongkrong di M Bloc ini, lawan main Kim Ji Won di Heartstruck City itu terlihat santai, hanya bergaya kasual mengenakan sleeveless shirt putih dipadukan bersama celana jeans.

Foto: Tangkapan layar Twitter @infodrakor_id

Bahkan saking santainya, Ji Chang Wook berkeliling Blok M tanpa pengawalan ketat, ia sempat juga meladeni beberapa fans yang terlihat berinteraksi bersamanya. Salah satunya dengan memberikan balasan sign love kepada para penggemar dan tak lupa menebar senyuman manisnya ini.