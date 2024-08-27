Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 28 Agustus 2024 untuk Libra dan Scorpio

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |03:15 WIB
Ramalan Zodiak 28 Agustus 2024 untuk Libra dan Scorpio
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

RAMALAN zodiak  28 Agustus 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.               

Berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi untuk para Libra dan Scorpio pada Rabu 28 Agustus 2024 dari ahli astrologi, seperti dikutip dari Know Insiders.

Ramalan Zodiak Libra 28 Agustus 2024

Tengah pekan ini para Libra memiliki peluang bagus untuk menghasilkan uang, makanya manfaatkan lah apa yang Anda miliki dengan baik, saat ini banyak orang bahkan iri dengan apa yang dirimu miliki. Promosikan saja segala kemampuan diri karena rencana Anda pasti akan terlaksana, bahkan pendapatannya akan melebihi ekspektasi.  Pekerjaan berjalan cukup lancar, si Libra juga sedang sangat tertarik untuk membangun hubungan baik dengan rekan kerja.
 

Ramalan Zodiak Scorpio 28 Agustus 2024

Hari yang produktif, di mana Anda akan berusaha untuk unggul dalam tugas sambil membina hubungan positif dengan rekan kerja. Untungnya,  atasan sangat menghargai etos kerjamu, jadi Anda tidak boleh melewatkan kesempatan untuk membuktikan diri. Kesuksesan sedang dalam perjalanan, selama Anda stay on track dan kuat sampai akhir.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759//zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353//zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719//zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/614/3183612//zodiak-U3yO_large.jpg
Bolehkah Percaya Ramalan Zodiak dalam Islam? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826//zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226//zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement