110 Kata-Kata Motivasi Pagi Hari dari Tokoh Terkenal

110 Kata-Kata Motivasi Pagi Hari dari Tokoh Terkenal (Foto; Freepik)

PILIHAN 110 kata-kata motivasi pagi hari menarik diulas. Beberapa kutipan ini menginspirasi Anda untuk bangun dari tempat tidur.

Tentunya menjalani hari dengan pola pikir positif, atau kirimkan kutipan kepada orang terkasih untuk menginspirasi mereka melakukan hal yang sama.

Berikut 110 kata-kata motivasi pagi hari dari tokoh terkenal:

1. “Ketika matahari terbit, saya tidak tahu di mana surga berhenti dan Bumi dimulai.” — Tom Hanks

2. “Saya suka kopi hitam dan pagi yang cerah.” — Terri Guillemets

3. Di pagi hari, seseorang berjalan dengan seluruh tubuhnya; di malam hari, hanya dengan kakinya.” — Ralph Waldo Emerson

4. “Keesokan paginya cerah dan manis, seperti permen pita.“ — Sarah Addison Allen

5. "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi tidak apa-apa, selamat pagi, selamat pagi" — The Beatles

6. “Ketika saya baru bangun tidur, saya suka menyediakan ruang untuk pikiran dan ide saya sendiri. Memeriksa ponsel bukanlah prioritas saya.” — Andre D. Wagner

7. “Dia bangun setiap pagi dengan pilihan untuk menjadi siapa pun yang dia inginkan. Betapa indahnya bahwa dia selalu memilih dirinya sendiri.” — Tyler Kent White

8. “Anda hanya dapat datang ke pagi hari melalui bayangan.”— J.R.R. Tolkien

9. "Setiap pagi adalah pagi yang indah." — Terri Guillemets

10. "Pagi hari bagaikan alam di musim semi… berdengung dengan suara kehidupan dan janji hari baru yang segar!" — LeAura Alderson

11. "Pagi hari penuh dengan sinar matahari dan harapan." — Kate Chopin

Kesuksesan biasanya datang kepada mereka yang terlalu sibuk mencarinya.” - Henry David Thoreau

12. “Kesuksesan biasanya datang kepada mereka yang terlalu sibuk mencarinya.” - Henry David Thoreau

13. “Kembangkan kesuksesan dari kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang paling pasti menuju kesuksesan.” —Dale Carnegie

14. "Tidak ada di dunia ini yang dapat menggantikan Kegigihan. Bakat tidak akan; tidak ada yang lebih umum daripada orang-orang yang gagal dengan bakat. Jenius tidak akan; jenius yang tidak dihargai hampir seperti pepatah. Pendidikan tidak akan; dunia ini penuh dengan orang terlantar yang berpendidikan. slogan 'Tekan Aktif' telah dipecahkan dan akan selalu memecahkan masalah umat manusia." —Calvin Coolidge

15. “Ada tiga cara untuk mencapai kesuksesan tertinggi: Cara pertama adalah dengan bersikap baik. Cara kedua adalah bersikap baik. Cara ketiga adalah bersikap baik.” —Tuan Rogers