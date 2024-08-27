Meriahkan HUT ke-79 RI, Saksikan Live Streaming Nusantara Maju di Okezone.com

MEMERIAHKAN ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Okezone.com mempersembahkan refleksi kebangsaan. Acara digelar secara Live Streaming di Youtube Official Okezone dan Portal Okezone pada Selasa, 27 Agustus 2024, pukul 19.30-20.30 WIB.

Dipandu oleh Pemimpin Redaksi Okezone.com M Budi Santosa, acara ini mengusung tema Nusantara Maju: Refleksi Kebangsaan. Sejumlah tokoh, menteri, pejabat tinggi negara, musisi, hingga paduan suara mahasiswa turut mengisi acara ini.

Seperti pembacaan puisi yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Masduki, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.

Tidak hanya itu, Refleksi HUT Kemerdekaan ke-79 RI juga disampikan oleh Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo dan Miss Indonesia Monica Kezia Sembiring.

Sedangkan untuk pengisi acara hiburan diisi oleh PSM Voca Erudita UNS Surakarta, PSM Vocalista Paradisso UPN Veteran Yogyakarta, serta musisi seperti Jewel XU, Pasto, Shakira Jasmine, Nuca, Kojek Rap Betawi-Jelita Jely. Jadi jangan lupa untuk Anda memasang pengingat untuk menonton live streaming Nusantara Maju hanya di Youtube Official Okezone dan Portal Okezone.com.

(Leonardus Selwyn)