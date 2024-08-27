5 Cara Mengunci Kolagen di Kulit agar Awet Muda

KETIKA usia menginjak 20-an akhir, permukaan kulit mulai kehilangan kolagen sekitar satu persen setiap tahun. Kolagen sendiri punya peranan besar untuk kesehatan dan kecantikan kulit.

Seperti dijelaskan dokter kulit, Dr. Hannah Kopelman, kolagen merupakan protein yang membentuk komponen utama kulit, rambut, kuku, dan jaringan ikat, serta memberikan struktur, elastisitas, dan kekuatan pada kulit.

Namun, seiring bertambahnya usia, produksi kolagen alami tubuh melambat. Paparan sinar UV, polusi, merokok, dan pola makan yang buruk bisa membuat kerusakan kolagen, yang menyebabkan kulit menjadi kurang kencang dan elastis, disertai kerutan , garis-garis halus , dan kendur.

“Setelah kolagen rusak atau hilang, kolagen akan sulit diganti, jadi menjaganya membantu menjaga kulit tetap muda dan sehat,” ujar Dr. Hannah

Maka dari itu, penting untuk mengetahui trik cara mengunci kolagen agar kulit tetap kenyal, cantik, sehat, dan terlihat awet muda. Seperti apa caranya? Berikut paparan caranya, seperti dilansir dari Byrdie, Selasa (27/8/2024)

1. Pakai pelembap dengan kolagen: Menurut Dr. Lal, penggunaan pelembap yang mengandung kolagen bisa membantu melembapkan kulit dan memperbaiki kerusakan pada lapisannya. Kolagen adalah molekul yang sangat besar, dan tidak menembus lapisan kulit yang dalam.

Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa mengoleskannya ke kulit dapat membantu tubuh membentuk kolagen, karena kolagen mendukung kulit dan membantu menjaganya tetap terangkat, penting untuk menjaga keseimbangan yang sehat antara pembentukan kolagen dan mencegah kerusakan kolagen.