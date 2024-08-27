Ahli Kecantikan Nilai Sunscreen dengan SPF 30 Paling Pas Tangkal Paparan Sinar UV di Indonesia

CUACA panas terik yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini memang memberikan dampak negatif bagi kesehatan kulit kita. Oleh karena itu, penting untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV yang berbahaya.

Ahli kecantikan Dayanara Nindy menekankan pentingnya melindungi kulit dari paparan sinar matahari luar dengan menggunakan tabir surya dengan kadar minimal SPF 30. Kadar ini pun dianggap cocok dengan iklim Indonesia.

"Lebih baik lagi untuk mengoleskan kembali tabir surya setiap 2-3 jam," kata Dr. Dayanara Nindy, seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, SPF 30 menandakan kulit bisa bertahan 30 kali lebih lama di bawah sinar matahari tanpa merasakan sensasi terbakar (sunburn) pada kulit. Ia menambahkan, berdasarkan penelitian para ahli, tabir surya dengan SPF 30 mampu memblokir sekitar 97% sinar ultraviolet B (UV-B) dan SPF 50 mampu memblokir sekitar 98% sinar UV.

Sedangkan kandungan vitamin C pada produk kecantikan dapat membantu menguatkan, menyembunyikan flek hitam pada wajah dan melindungi kulit dari efek radikal bebas karena mengandung antioksidan. Ia menambahkan, tabir surya merupakan amunisi penting dalam beraktivitas di luar ruangan.

Saat ini produk perawatan tubuh, lanjutnya, telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar, termasuk segmentasi kulit pria, termasuk sun spray yang memiliki formula ringan dengan SPF 45 dengan tingkat proteksi (PA). + + .