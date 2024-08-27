Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ahli Kecantikan Nilai Sunscreen dengan SPF 30 Paling Pas Tangkal Paparan Sinar UV di Indonesia

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:06 WIB
Ahli Kecantikan Nilai Sunscreen dengan SPF 30 Paling Pas Tangkal Paparan Sinar UV di Indonesia
Menghitung SPF Aman untuk Wilayah Indonesia. (Foto: Freepik)
A
A
A

CUACA panas terik yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini memang memberikan dampak negatif bagi kesehatan kulit kita. Oleh karena itu, penting untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV yang berbahaya.

Ahli kecantikan Dayanara Nindy menekankan pentingnya melindungi kulit dari paparan sinar matahari luar dengan menggunakan tabir surya dengan kadar minimal SPF 30. Kadar ini pun dianggap cocok dengan iklim Indonesia.

"Lebih baik lagi untuk mengoleskan kembali tabir surya setiap 2-3 jam," kata Dr. Dayanara Nindy, seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, SPF 30 menandakan kulit bisa bertahan 30 kali lebih lama di bawah sinar matahari tanpa merasakan sensasi terbakar (sunburn) pada kulit. Ia menambahkan, berdasarkan penelitian para ahli, tabir surya dengan SPF 30 mampu memblokir sekitar 97% sinar ultraviolet B (UV-B) dan SPF 50 mampu memblokir sekitar 98% sinar UV.

Sedangkan kandungan vitamin C pada produk kecantikan dapat membantu menguatkan, menyembunyikan flek hitam pada wajah dan melindungi kulit dari efek radikal bebas karena mengandung antioksidan. Ia menambahkan, tabir surya merupakan amunisi penting dalam beraktivitas di luar ruangan.

Saat ini produk perawatan tubuh, lanjutnya, telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar, termasuk segmentasi kulit pria, termasuk sun spray yang memiliki formula ringan dengan SPF 45 dengan tingkat proteksi (PA). + + .

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/611/3181671/kulit-nS5m_large.jpg
Cahaya Gadget Ternyata Bahaya Buat Kulit, Ini Pentingnya Pakai Sunscreen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/611/3178429/kulit-vnWj_large.jpg
Kulit Tetap Gosong Padahal Sudah Pakai Sunscreen? Ini Jawaban Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162922/sunscreen-T8ZX_large.jpg
Cara Pakai Sunscreen yang Benar, Jangan Salah Lagi Ya Ladies!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162916/sunscreen-klh4_large.jpg
Tak Pakai Suncreen Bisa Bikin Kanker Kulit? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/629/3156580/sunscreen-rB97_large.jpg
Apakah Anak Balita Boleh Pakai Sunscreen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/611/3145619/sunscreen-XGVS_large.jpg
Pakai Sunscreen Malam Hari Bikin Jerawatan, Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement