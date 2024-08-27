Penasaran Dari Mana Sumber Air AQUA? Begini Penjelasan Pakar dari UGM

Sumber air AQUA diseleksi melalui penelitian hingga bertahun-tahun lamanya untuk memastikan seluruh produk AQUA 100% aman dikonsumsi (Foto: Dok Istimewa)

Jakarta-AQUA terus berupaya untuk menjaga komitmennya dalam menghadirkan kebaikan melalui produk air minum berkualitas.

Dalam hal ini, AQUA senantiasa memastikan airnya berasal dari sumber terpilih dan terlindungi yang diseleksi berdasarkan 9 kriteria dan 5 tahap penelitian yang memakan waktu minimal 1 tahun.

Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan sumber air berperan besar terhadap kualitas air minum. Semakin baik sumber airnya, maka semakin berkualitas pula air yang dihasilkan.

Prof. Dr.rer.nat. Ir. Heru Hendrayana, Dosen Departemen Teknik Geologi UGM dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Aliansi Wali Sumber Daya Air Indonesia, menyebutkan penting bagi setiap individu untuk memahami perbedaan kualitas air tanah dangkal/permukaan dengan air tanah dalam. Hal ini beliau sampaikan saat menjadi narasumber di acara Tidak Semua Air Itu Sama yang dilaksanakan di Pabrik AQUA Klaten pada (23/07/24).

“Jadi, air itu akan masuk ke dalam (tanah), maka dipengaruhi dua hal, satu batuan (mineral alami), satunya human activity,” ujarnya.

Disebutkan, human activity, seperti septic tank dan limbah, akan memengaruhi air tanah dangkal sehingga kualitas airnya pun terbilang buruk. Sementara itu, air yang baik berasal dari bawah atau tanah terdalam sebab terdapat suatu lapisan alami yang melindungi sumber airnya.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh AQUA, sumber air AQUA berasal dari pegunungan vulkanik yang merupakan tanah dalam yang memiliki lapisan pelindung, membuat air AQUA 100% aman dan berkualitas karena tidak tercemar aktivitas manusia.