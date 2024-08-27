Indonesia Akan Datangkan 1.600 Dosis Vaksin Cacar Monyet dari Denmark

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah Indonesia akan mendatangkan 1.600 dosis vaksin cacar monyet atau monkey pox dari Denmark.

“Kita sedang datangkan 1.600 (vaksin cacar monyet) lagi, akan datang minggu ini dari Denmark,” ujar Menkes Budi.

Menkes Budi menambahkan sebelumnya Indonesia sudah memiliki 1000 dosis vaksin cacar monyet dan tersisa 40 dosis. Nantinya 40 dosis itu akan dikirim ke Bali.

“Untuk orang-orang yang berisiko tinggi seperti petugas lab, tenaga kesehatan kemudian grup-grup yang berisiko tinggi, itu kita vaksinasi,” tuturnya.

Selain vaksin cacar monyet dari Denmark, Menkes Budi mengatakan mendapat arahan dari Presiden Jokowi untuk mendekati pemerintah Jepang lantaran mereka belum bersedia mengekspor vaksin cacar monyet.

"Rencana kita mau berusaha agar bisa dapat agak banyak lah, yang dari Jepang ini," kata dia.