Tips Diet ala Nino Prabowo, Ini 2 Kunci Utamanya!

NINO Prabowo adalah salah satu penyanyi yang berpartisipasi dalam Pagelaran Sabang Merauke The Indonesian Broadway 2024 yang diselenggarakan pada Jumat 1 Agustus 2024.

Pagelaran ini menghadirkan berbagai inovasi, termasuk kombinasi elemen musik tradisional dan modern, serta partisipasi penyanyi dan musisi muda seperti Nino, yang mewakili generasi baru dalam seni pertunjukan.

Sebagai seorang pemusik sekaligus aktor, Nino tidak hanya dikenal karena bakat vokalnya, tetapi juga karena komitmennya dalam menjaga kesehatan dan penampilan, yang sangat penting untuk menunjang performa panggungnya.

Dalam sebuah wawancara ekslusif bersama Okezone beberapa waktu lalu, Nino berbagi mengenai rutinitas kesehatannya, termasuk konsumsi kencur dan jahe hangat sebelum manggung.

Bagi Nino kencur menjadi elemen penting dalam menjaga kesehatan tenggorokannya, mencegah batuk, dan memastikan suaranya tetap prima selama penampilan.

"Pas tampil kalau tidak makan kencur itu, rasanya tenggorokan itu gatel gitu. Aku jadi gampang batuk, suara juga jadi kurang lepas gitu buat aku," kata Nino.

Disiplin dalam menjaga pola makan juga menjadi prioritas Nino, terutama untuk mengatasi kondisi GERD yang dia alami. Dia mengeliminasi makanan yang dapat memicu asam lambung, seperti yang berbasis tepung, dan lebih memilih memasak makanan sendiri.

"Aku lebih ngejaga supaya asam lambung aku gak naik aja, karna berhubung aku punya Gerd kan. Nah jadi aku lakuin diet dengan mengeliminier (eliminasi), beberapa makanan yang mengganggu kesehatan," ujar Nino.

Selain itu, Nino menekankan pentingnya intermittent fasting sebagai cara mudah untuk memulai pola makan yang lebih sehat.

"Tips diet dari aku adalah menyadari apa yang kita makan, mengenal tubuh dalam diri kita. Kalau buat yang belum terbiasa bisa mulai dari intermittent fasting dulu, seperti halnya kita puasa satu tahun sekali tuh saat bulan puasa, itu yang paling gampang sih. Asal tau dan sadar dengan apa yang kita buat, kita makan, sampai apa yang akan terjadi dengan tubuh kita ketika kita melakukan hal itu," kata Nino.