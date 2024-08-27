Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jangan Khawatir, Indonesia Punya Stok Obat untuk Mpox

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:08 WIB
Jangan Khawatir, Indonesia Punya Stok Obat untuk Mpox
Ilustrasi cacar air, (Foto: Freepik)
A
A
A

Kasus Monkeypox di Indonesia mengalami peningkatan sejak 2022. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut jumlah meningkat sebanyak 14 kasus, dari tahun 2022 74 kini menjadi 88 kasus di tahun 2024.

Meskipun peningkatan kasus Mpox di Indonesia tidak signifikan, tentunya pemerintah melakukan upaya untuk mencegah penyebaran penularan penyakit tersebut. Salah satunya adalah menghadirkan obat untuk Mpox.

Menkes Budi mengatakan saat ini Indonesia sudah memiliki obat untuk Mpox.

“Obatnya sudah ada, buatan Amerika ada, buatan India ada, Indonesia juga sudah miliki obatnya,” ujar Menkes Budi.

Lebih lanjut Menkes Budi mengatakan obat untuk Mpox sendiri akan disebar di beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta dan Bali.

