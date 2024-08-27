Menkes Budi Jelaskan Alasan WHO Naikkan Status Mpox Jadi Darurat

MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengubah status Mpox atau lebih dikenal dengan cacar monyet menjadi kedaruratan kesehatan global (PHEIC) per 14 Agustus 2024.

Menurutnya, alasan WHO mengubah status Mpox menjadi darurat karena munculnya varian baru.

“Karena ada varian baru, ada strain baru, ada clade baru yang namanya 1B,” ujar Menkes Budi.

Menkes Budi menambahkan untuk varian 1B yang ada di Indonesia ini fatalitasnya lebih tinggi dari sebelumnya. Sementara di Asia sendiri umumnya masih varian Mpox 2B.