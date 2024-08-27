Antisipasi Penyebaran Mpox, Jokowi Minta Perketat Pengawasan Pintu Masuk Internasional

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta kabinetnya untuk memperketat pengawasan di pintu masuk kedatangan internasional khususnya di Bali untuk mengantisipasi penyebaran wabah Mpox.

Hal tersebut dikarenakan pada 1-3 September 2024, akan diselenggarakan Indonesia Africa Forum (IAF) di Bali. Acara tersebut akan dihadiri oleh delegasi dari Afrika.

"Tidak hanya di Bali, pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan internasional juga segera dilakukan dari kementerian kesehatan dan mungkin dari kementerian lembaga yang lainnya," kata Jokowi dalam arahannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Jokowi menekankan perlu adanya langkah-langkah pencegahan agar wabah Mpox tidak menyebar secara masif di Indonesia. Dirinya meminta para kabinetnya untuk berkaca pada pengalaman penanganan pandemi Covid.

"Karena pengalaman pandemi Covid yang lalu bisa kita lakukan. Sehingga saya minta segera potokol kesehatan dan disosialisasikan secara masif mengenai ini," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta kepada para menteri kabinet dan kepala lembaga untuk dapat melakukan upaya preventif bagi delegasi dari Afrika ketika menghadiri acara Indonesia Africa Forum (IAF) 2024 di Bali awal September nanti.

Hal tersebut terkait dengan menyebarnya virus Mpox atau sebelumnya dikenal sebagai cacar monyet dari Afrika. Saat ini, Mpox tidak hanya ditularkan oleh monyet tapi bisa oleh berbagai hewan lainnya.

"Saya minta betul-betul ada upaya preventif khususnya bagi para delegasi yang berasal dari Afrika," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa Mpox telah ditetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern) oleh WHO.

Maka dari itu, Jokowi meminta kabinetnya untuk waspada dan hati-hati apalagi akan ada banyak delegasi dari Afrika datang ke Bali untuk menghadiri Indonesia Africa Forum (IAF).

"Saya juga minta betul betul kehati hatian kita kewaspadaan kita terkait dengan penyebaran wabah mpox. Karena yang saya baca kasus mpox ini sangat meningkat di Kongo," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas persiapan penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali. Dirinya mengungkapkan IAF akan dilaksanakan mulai tanggal 1-3 September mendatang.

"Tanggal 1-3 September penyelenggaraan Indonesia Africa Forum, pada forum ini diundang 51 negara, 22 di antaranya negara dari kawasan Afrika, dan diperkirakan yang hadir kurang lebih 1500 peserta," kata Jokowi.

Jokowi pun meminta agar akomodasi untuk kepala negara dipersiapkan dengan baik.

"Yang pertama saya minta diupdate kesiapan penyelenggaraan berapa banyak kepala negara yang akan hadir dan urusan yang berkaitan dengan akomodasi," kata Jokowi.