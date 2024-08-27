Pekerja Pabrik Ini Wajib Uji Coba Vape hingga 10 Ribu Isapan per hari

Pekerja ini isap vape hingga 10 ribu per hari. (Foto: Freepik.com)

REKAMAN Vidio karyawan pabrik vape di China berhasil mengejutkan publik. Rekaman tersebut memperlihatkan setiap karyawan harus uji coba vape secara manual setiap harinya.

Channel YouTube Machina, memperlihatkan film dokumenter dimana dia melakukan kunjungan ke salah satu pabrik vape sekali pakai terbesar di Baoan, Shenzhen China. Rupanya dia ingin mencari tahu rahasia di balik produksi massal dan cara uji coba vape.

Melansir dari Vt.co, Selasa (27/8/2024) pada video rekamannya terdapat tahap pengujian vape sebelum di pasarkan. Pertama, dimulai dari tekanan bagian bawah vape untuk memastikan uap dilepaskan dengan benar. Kedua, ada tabung isap yang menarik uap dari vape, mirip seperti cara seseorang mengisap vape.

Namun ditahap terakhir terdapat hal yang tidak biasa, yakni seorang pekerja pabrik memegang beberapa vape di satu tangan, sembari mengisap setiap perangkat vape dengan mulutnya sendiri untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik.