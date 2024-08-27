Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Wabah Mpox kian Meluas, Ini Strategi Edukasi untuk Cegah Misinformasi di Masyarakat

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |12:00 WIB
Wabah Mpox kian Meluas, Ini Strategi Edukasi untuk Cegah Misinformasi di Masyarakat
Mpox mewabah di Republik Demokrasi Kongo. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MASYARAKAT dunia dihebohkan oleh wabah Mpox yang merebak di Afrika. Mpox adalah nama lain dari monkeypox atau cacar monyet. Dunia internasional sudah mengubah istilah monkeypox menjadi Mpox karena kasus-kasus ini tidak selalu berhubungan dengan monyet.

Oleh karena itu, strategi komunikasi yang tepat harus dirancang untuk memberikan informasi yang akurat, sekaligus menghindari munculnya stigma di masyarakat.

Maka cara untuk mengatasi kesalahpahaman yang tersebar luas, penting melakukan penyusunan strategi komunikasi yang efektif, dengan fokus pada penyampaian informasi yang benar tanpa menciptakan stigma.

Melansir dari FHI 360, Selasa (27/8)2024) pendekatan terbaik adalah melalui dua jalur penyebaran informasi diantaranya:

Meningkatkan Kesadaran Publik:

Mpox

1. Sampaikan informasi akurat berulang kali

Menghadapi rumor yang cepat menyebar, informasi benar perlu diulang secara konsisten.

2. Bantah mitos

Mpox bisa menyerang siapa saja, bukan hanya kelompok tertentu.

3. Sediakan data yang tepat untuk media

Media harus diberi informasi faktual untuk mencegah pemberitaan yang menyesatkan.

Komunikasi dengan Kelompok Rentan:

1. Kerjasama dengan komunitas

Rancang pesan pengurangan risiko bersama perwakilan komunitas yang terdampak.

2. Integrasikan dengan program kesehatan yang ada

Gabungkan edukasi Mpox ke dalam program pencegahan HIV dan IMS.

3. Latih tenaga kesehatan

Hindari stigma dengan melatih tenaga medis untuk memberikan layanan tanpa prasangka.

