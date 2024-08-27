5 Pantai Selatan dengan Pesona Memikat, Paling Cocok buat Self Healing

5 PANTAI Selatan dengan pesona memikat wajib banget dijelajahi. Pantai-pantai di wilayah selatan dikenal dengan keindahannya yang memukau. Selain itu, ditambah dengan cerita mitos yang membuat menjadi lebih menarik untuk dikunjungi.

Berikut Okezone rekomendasikan 5 pantai selatan dengan pesona memikat yang bisa Anda eksplor saat musim liburan tiba.

5 pantai selatan dengan pesona memikat paling cocok buat self healing

1. Pantai Menganti

Bagi Anda yang pulang kampung ke Kebumen Jawa Tengah, bisa mampir ke Pantai Menganti. Pantai selatan satu ini, disebut-sebut keindahan dan pemandangannya hampir serupa dengan di Uluwatu Bali.

Pantai ini terdiri dari hamparan pasir putih dengan tebing karst di sekitarnya. Anda dapat beristirahat sejenak menghirup udara segar sambil menikmati indahnya perbukitan hijau yang menawan. Apalagi setelah macet-macetan di perjalanan, perasaan Anda akan terobati dengan menikmati pemandangan di Pantai Menganti ini.

(Foto: Instagram/@ulul.maulll)

2. Pantai Plengkung

Pantai Plengkung, atau lebih dikenal dengan nama G-Land, adalah pantai yang terletak dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Pantai surganya para peselancar ini terletak di dalam Taman Nasional Alas Purwo. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pantai selancar terbaik di dunia. Pantai Plengkung mendapat julukan 'Seven Giant Waves Wonder', di mana ombaknya bisa menggulung hingga tujuh gulungan dengan tinggi mencapai lebih dari enam meter.

Bagi yang tidak bisa berselancar, Anda juga bisa menikmati keindahan lainnya di Pantai Plengkung ini. Terdapat pasir pantai putih yang halus, hamparan laut biru yang luas, bebatuan karang dengan konfigurasi unik, serta pepohonan hijau. Perpaduan itu menjadikan G-Land pemandangan alam yang eksotis.

(Foto: KEK Tanjung Lesung)

3. Tanjung Lesung

Selanjutnya adalah Pantai Tanjung Lesung, yang berlokasi di Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang ini termasuk destinasi yang Banten. Meskipun letaknya cukup tersembunyi, nyatanya pantai ini memiliki banyak keindahan yang memuaskan.

Pantai ini dapat dikategorikan dalam pantai yang bersih dibanding lainnya lantaran pantai ini dikelola oleh Jababeka. Eksotisme Tanjung Lesung tak hanya dari pantai dan pasir putihnya namun juga eloknya tebing curam yang mengelilingi pantai.

Terdapat berbagai aktivitas seperti diving, snorkling bahkan ada pula fasilitas watersport yang cukup menantang adrenalin. Tidak hanya itu, di tempat ini juga bisa dijadikan objek berkemah yang cukup aman.

Tak hanya itu saja, Tanjung Lesung juga masuk sebagai salah satu kategori destinasi super prioritas. Hal ini guna mendongkrak pengembangan pemerataan wisata nasional.