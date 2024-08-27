Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Studi: Makan Junk Food dan Minum Soda 3 Kali Seminggu Tingkatkan Risiko Depresi hingga 62 Persen!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |12:30 WIB
Studi: Makan Junk Food dan Minum Soda 3 Kali Seminggu Tingkatkan Risiko Depresi hingga 62 Persen!
Makan Junk Food dan Soft Drink 3 Kali Seminggu Tingkatkan Risiko Depresi (Foto: Wayhomestudio/Freepik)
A
A
A

JUNK food dan soft drink merupakan makanan dan minuman yang jadi favorit banyak orang. Selain karena rasanya lezat, juga karena gampang dan cepat didapatkan. Apalagi kombinasi keduanya paling enak dikonsumsi secara bersamaan.

Namun tahukah Anda, selain bisa menyebabkan obesitas dan berbagai potensi penyakit fisik lainnya,  terlalu sering makan junk food dan soft drink juga berbahaya untuk kesehatan mental. Diungkap oleh dokter spesialis anak, bahkan menurut data studi tahun 2023,  konsumsi junk food atau soft drink 3 kali seminggu meningkatkan risiko depresi hingga 62 persen loh!

junk food

“Bisa bikin stres hingga 34%, juga sulit tidur dan kurang merasa bahagia,” ujar dokter spesialis anak, dr Mesty Ariotedjo Sp.A, MPH, dikutip dari akun Twitter resminya,  @mestyariotedjo, Selasa (27/8/2024)

Foto: Twitter @mestyariotedjo
Foto: Twitter @mestyariotedjo

Dokter Mesty melanjutkan, konsumsi junk food dan soft drink memang nikmat di lidah, tapi ingat itu hanyalah sementara. Padahal dampak negatifnya lebih panjang.

 

Halaman:
1 2
      
