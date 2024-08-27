Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kue Cum Cum Isi Cream Cheese

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |11:42 WIB
Resep Kue Cum Cum Isi Cream Cheese
Resep Kue Cum Cum. (Foto: Cookpad)
A
A
A

RESEP kue hari ini adalah kue Cum cum dengan isian cream cheese yang nikmat. Kue cum cum memiliki ciri khas seperti memiliki tanduk yang dibuat dengan puff, dan krim kocok. 

Berikut resep dan cara membuat kue cum cum seperti dilansir dari akun Cookpad Chiensyn Kuliner, @cook_14211809. Resep ini pun cukup untuk membuat 40 pieces kue cum cum.

Bahan-bahan
750 gram Kulit pastry

Selai Cream Cheese
250 gram cream cheese
150 gram gula pasir
100 gram maizena
100 gram keju cheddar
60 gram butter
35 gram SKM putih
150 gram Butter cream
50 gram gula pasir butiran besar
350 susu cair
5 biji buah ceri
¼ st garam

Olesan:
1 butir telur

Cara Membuat Cream Cheese
1. Siapkan cream cheese dan butter. Iris kecil keju cheddar
2. Masukkan tepung maizena, gula pasir, dan garam lalu tambahkan susu cair ke dalam teflon
3. Beri susu kental manis dan masukkan cream cheese aduk hingga tercampur rata, kemudian masak dengan menggunakan api kecil sambil diaduk
4. Setelah panas, masukkan keju cheddar yang sudah diiris
5. Aduk hingga matang dan meletup kemudian masukkan butter aduk kembali, hingga benar-benar kalis lalu matikan kompor

Cara Membuat Kue Cum Cum
1. Iris-iris kecil buah ceri. Siapkan selai cream cheese dan kocokan telur untuk olesan serta gula pasir untuk taburan
2. Siapkan kulit pastry kemudian ukur sekitar 1 cm x 20 cm kemudian gilas agak tipis
3. Olesi cetakan cum cum dengan margarine cair. Lilitkan pada cetakan cum-cum hingga ke ujung sambil agak ditekan pelan
4. Lakukan hingga habis adonan, kemudian olesi dengan kuning telur dan taburi gula pasir
5. Panggang dengan suhu 200° hingga matang, sekitar 15'. Angkat dan lepas kan dari cetakan dinginkan diatas cooling rack
6. Setelah dingin ambil selai yang telah dimasukkan ke dalam plastik segitiga lalu semprotkan ke dalam dan beri hiasan ceri

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068746/almond_choco_soft_cookies-St2r_large.jpg
Resep Almond Choco Soft Cookies, Camilan Nikmat di Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068464/cendol_dawet_cocopandan-OVNy_large.jpg
Resep Cendol Dawet Rasa Cocopandan, Pas Banget untuk Me Time
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068462/resep_mochi_daifuku-Y8MR_large.jpg
Resep Mochi Daifuku yang Viral, Kudapan Lezat yang Bisa Jadi Ide Jualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/298/3067380/es_kuwut_melon-dpZj_large.jpg
Resep Es Kuwut Melon, Minuman Segar Cocok Dinikmati saat Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/298/3066973/resep_puding_telur_ceplok-NELF_large.jpg
Resep Camilan Puding Telor Ceplok, Mudah dan Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/298/3066513/batagor-hfiB_large.jpg
Resep Batagor yang Kerap Jadi Jajanan SD
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement