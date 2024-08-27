Resep Kue Cum Cum Isi Cream Cheese

RESEP kue hari ini adalah kue Cum cum dengan isian cream cheese yang nikmat. Kue cum cum memiliki ciri khas seperti memiliki tanduk yang dibuat dengan puff, dan krim kocok.

Berikut resep dan cara membuat kue cum cum seperti dilansir dari akun Cookpad Chiensyn Kuliner, @cook_14211809. Resep ini pun cukup untuk membuat 40 pieces kue cum cum.

Bahan-bahan

750 gram Kulit pastry

Selai Cream Cheese

250 gram cream cheese

150 gram gula pasir

100 gram maizena

100 gram keju cheddar

60 gram butter

35 gram SKM putih

150 gram Butter cream

50 gram gula pasir butiran besar

350 susu cair

5 biji buah ceri

¼ st garam

Olesan:

1 butir telur

Cara Membuat Cream Cheese

1. Siapkan cream cheese dan butter. Iris kecil keju cheddar

2. Masukkan tepung maizena, gula pasir, dan garam lalu tambahkan susu cair ke dalam teflon

3. Beri susu kental manis dan masukkan cream cheese aduk hingga tercampur rata, kemudian masak dengan menggunakan api kecil sambil diaduk

4. Setelah panas, masukkan keju cheddar yang sudah diiris

5. Aduk hingga matang dan meletup kemudian masukkan butter aduk kembali, hingga benar-benar kalis lalu matikan kompor

Cara Membuat Kue Cum Cum

1. Iris-iris kecil buah ceri. Siapkan selai cream cheese dan kocokan telur untuk olesan serta gula pasir untuk taburan

2. Siapkan kulit pastry kemudian ukur sekitar 1 cm x 20 cm kemudian gilas agak tipis

3. Olesi cetakan cum cum dengan margarine cair. Lilitkan pada cetakan cum-cum hingga ke ujung sambil agak ditekan pelan

4. Lakukan hingga habis adonan, kemudian olesi dengan kuning telur dan taburi gula pasir

5. Panggang dengan suhu 200° hingga matang, sekitar 15'. Angkat dan lepas kan dari cetakan dinginkan diatas cooling rack

6. Setelah dingin ambil selai yang telah dimasukkan ke dalam plastik segitiga lalu semprotkan ke dalam dan beri hiasan ceri

(Martin Bagya Kertiyasa)