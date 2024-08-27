Kelebihan Sepatu dari Material Tender Touch, Cocok untuk Si Kaki Lebar!

TREN sepatu lokal kini semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya menawarkan desain nan cantik dan menarik, kini banyak produk lokal, yang pastinya juga menjual kualitas yang tak kalah bagus dari produk luar negeri.

Salah satunya, yakni dengan mengedepankan penggunaan material unik agar nyaman dipakai. Misalnya, material Tender Touch. Lantas, apa saja kelebihan produk sepatu yang menggunakan material tersebut? Lalu produk lokal apa yang mulai menggunakan material Tender Touch tersebut? Berikut ulasannya.

Material Tender Touch merupakan bahan sepatu yang terkenal lembut dan tahan lama. Material ini yakni berupa knit yang sudah di-coating sedemikian rupa, agar nyaman dipakai dalam kesempatan apa pun.

Contoh produk lokal yang menggunakan material satu ini yakni 1001. Merek sepatu lokal milik dua desainer kreatif Uma Hapsari dan Kiki Siantar ini memiliki inovasi dalam desain sol sepatu, hingga insole-nya juga menjadi perhatian khusus.

Foto: Dok 1001

Bahkan, berkat material Tender Touch yang dimiliki merek sepatu lokal anak bangsa ini, membuatnya sangat cocok digunakan untuk perempuan yang memiliki bentuk kaki cenderung lebar.

"Selain dari segi warna dan style, keunikan utama produk 1001 kali ini adalah dari segi material yang digunakan,” ujar ujar Uma Hapsari, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (27/8/2024)