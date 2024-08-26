Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ellie Carpenter, Pemain Bola Cantik asal Negeri Kangguru

Nida Huwaida , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |03:02 WIB
5 Potret Ellie Carpenter, Pemain Bola Cantik asal Negeri Kangguru
Pesepakbola Cantik Ellie Carpenter. (Foto: Instagram)
ELLIE Carpenter merupakan pemain sepak bola cantik yang berasal dari Australia. Familiar dengan dunia sepak bola sejak usia 15 tahun, mengantarkannya menjadi salah satu pemain menonjol pada team nasional Australia. 

Wanita kelahiran Cowra, Australia, tersebut menjadi salah satu kunci tim Australia maju mencapai perempat final Piala Dunia Wanita FFA tahun 2019. Bahkan, Ellie juga mendapatkan gelar W-League Young Footballer of the Year 2017-2018. 

Ellie pun dikenal dengan penampilannya yang terkesan tomboy, tetapi tetap chic dan stylish. Ia terlihat sering berpenampilan modis dalam kesehariannya seperti liburan, maupun saat menghadiri berbagai acara penting. Berikut berbagai potret penampilan keren Ellie Carpenter.

Atasan Asimetris

Ellie Carpenter

Pada foto diatas, Ellie tampil dengan pakaian serba hitam. Ia mengenakan atasan asimetris dengan potongan terbuka di kedua bagian samping badannya, dipadukan dengan celana hitam longgar yang kemudian ditumpuk dengan celana kain berwarna senada. 

Sleeveless Crop Top Putih

Ellie Carpenter

Pada foto ini, Ellie berpose dengan mengangkat salah satu tangannya pada bahu. Penampilannya kali ini lebih santai, mengenakan sleeveless crop top berwarna putih, yang dipadukan celana garis-garis berwarna merah, kuning, dan putih, serta strappy sandals berwarna putih sebagai alas kaki. Outfit Ellie kali ini menggambarkan summer vibes dengan sempurna. 

Setelan Sporty

Ellie Carpenter

Kali ini, Ellie tampil dengan setelan sporty, mulai dari atasan sport-bra berwarna coklat, celana panjang hitam legging, sampai sepatu sneakers berwarna putih. Sedang duduk diatas bangku panjang berwarna silver, Ellie tampak berkarisma dengan muka tegasnya, kedua tanganya dilipat dan diletakkan diatas salah satu kakinya. 

 

Halaman:
1 2
      
