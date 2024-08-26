Viral Gadis Penjual Ayam Goreng Mirip Lisa BLACKPINK, Kerap Bantu Ibunya Jualan di Pasar

SIAPA yang tak mengenal Lisa BLACKPINK. Ia belakangan menjadi idola para penggemar lagu Kpop. Selain karena prestasi musikalitasnya, penampilan cantiknya juga tak kalah mencuri perhatian.

Bahkan, bisa dibilang, Lisa menjadi salah satu yang paling banyak memiliki penggemar di banding personil BLACKPINK lainnya. Pasalnya, ia sendiri terkenal memiliki wajah unik dan cantik khas perempuan Thailand.

Selama ini, Anda mungkin kerap melihat Lisa BLACKPINK beraksi di atas panggung. Namun, pernahkah Anda melihatnya berjualan ayam goreng di pasar? Ya, belakangan, banyak warganet yang dibuat heboh dengan sebuah konten video yang menampilkan sosok Lisa BLACKPINK tengah berjualan ayam goreng.

Ia tertangkap kamera milik salah satu Food Content Creator sedang asyik berjualan di salah satu pasar yang ada di Thailand, tepatnya di pasar Wat Asokaram di Samut Prakan. Namun, usut punya usut, wanita tersebut ternyata bukanlah Lisa BLACKPINK sungguhan.

Ia ternyata sosok gadis berusia 17 tahun yang memang memiliki wajah dan perawakan yang sangat mirip dengan penyanyi sekaligus rapper berusia 27 tahun itu. Menurut laporan Bangkok Post, gadis tersebut bernama Kulthida dan akrab dipanggil dengan nama Yeehwa.

Remaja tersebut belakangan lantas mendadak menjadi viral karena disebut-sebut sangat mirip Lisa BLACKPINK. Yeehwa diketahui memang kerap berjualan ayam goreng di pasar tersebut untuk membantu sang ibu yang juga berjualan di warung makan sekitar sana.

Foto dan video gadis mirip Lisa BLACKPINK tersebut pertama kali direkam dan diunggah oleh akun TikTok @kingstreetfood5, tepatnya menjelang akhir Juni lalu.