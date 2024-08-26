Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Angel Karamoy Mangku Lemur, Bikin Netizen Ngiri

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |06:06 WIB
Gaya Angel Karamoy Mangku Lemur, Bikin Netizen Ngiri
Tampilan Cantik Angel Karamoy. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANGEL Karamoy saat ini memang tengah berlibur ke Dubai. Kedatangan Angel Karamoy ke Dubai untuk menghadiri acara Miss Universe.

Setelah acara tersebut, dia tak melewatkan waktu untuk menikmati liburan di Dubai. Salah satu destinasi wisata yang dia kunjungi adalah kebun bintang di Dubai bernama Albuqaish Jungle.

Angel Karamoy membagikan momen saat dia berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di sana. Salah satunya saat berfoto dengan lemur, primata yang menjadi ciri khas Madagaskar.

Angel Karamoy

Pada foto itu terlihat Angel memangku lemur yang ukurannya cukup besar. Dia juga nampak memberi makan hewan tersebut.

Angel Karamoy terlihat memakai mini dress dari brand Burberry dipadukan dengan sandal bertali dari brand Dior. Paras cantik Angel begitu terpancar di foto ini. Memakai dress mini, kaki mulusnya begitu terlihat memesona.

 

